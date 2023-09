Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Sinigaglia

Città: Como

Capienza: 13602 spettatori19:58 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Como-Sampdoria, gara valida per la 7a giornata di Serie B.19:58

Quest’oggi si affrontano il Como di Longo e la Sampdoria di Pirlo, due squadre che vivono situazioni ben diverse l’una dall’altra.19:58

Il Como ha conquistato 10 punti in cinque partite, merito delle ultime tre sfide con altrettante vittorie ai danni di Cittadella (0-3), Ternana (2-1) e Spezia (0-1), e al pareggio interno con la Reggiana (2-2).19:58

La Sampdoria non trova la vittoria dalla prima di campionato contro la Ternana (1-2) e si trova attualmente al 17esimo posto a quota 3 punti, anche a causa della penalizzazione di 2 punti ricevuta per questioni finanziarie.19:59

Sono sei i confronti tra le due formazioni nel campionato cadetto: tre vittorie per i lombardi, due per i liguri e un pareggio.19:59

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si dispone con un 3-4-1-2: Semper - Curto, Odenthal, Barba - Iovine, Bellemo, Kone, Ioannou - Da Cunha - Verdi, Cutrone.20:01

Longo si affida a Semper tra i pali, con Curto e Barba ai lati di Odenthal. A centrocampo ci saranno Iovine, Bellemo, Kone e Ioannou. La coppia d’attacco sarà composta da Verdi e Cutrone, con Da Cunha a spaziare sulla trequarti.20:01

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria risponde con un 4-3-3: Stankovic - Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca - Girelli, Yepes, Verre - Borini, Esposito, Pedrola.20:01

Pirlo opta per la difesa a quattro formata da Stojanovic, Ghilardi, Murru e Barreca, davanti a Stankovic. Centrocampo a tre con Girelli, Yepes e Verre. Davanti il tridente con Borini e Pedrola ai lati di Esposito.20:02

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Ferrieri Caputi, della sezione di Livorno. Gli assistenti saranno Mondin e Bitonti. In sala VAR ci sarà Valeri, affiancato da Gariglio nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Peletti.20:02

Inizia il match. Primo possesso per la Sampdoria.20:31

2' Cartellino giallo per Borini, dopo un intervento in netto ritardo ai danni di Iovine. Primo ammonito del match.20:34

2' Punizione battuta da Verdi verso il centro dell'area dove Ghilardi prende il tempo correttamente e spazza.20:34

3' Cross lungo dalla sinistra di Ioannou verso l'area di rigore dove però Stankovic è attento e la fa sua.20:35

6' Resta a terra Bellemo dopo uno scontro in cui ha avuto la peggio. Dopo qualche istante l'arbitro Caputi assegna punizione per il Como, in zona trequarti di destra.20:38

7' Verdi opta per uno schema servendo Kone al limite dell'area, che però ci impiega troppo tempo a calciare e viene chiuso.20:38

12' Stojanovic riceve al limite dell'area e prova a scodellare verso il centro dell'area verso Barreca, ma la difesa del Como è attenta e allontana.20:44

13' Kone allarga troppo le braccia e commette fallo nei confronti di Barreca: punizione vicina all'out mancino.20:44

14' La punizione battuta da Barreca viene allontanata dalla difesa lombarda.20:45

14' Esposito porta palla sulla trequarti di destra, poi prova un cross d'esterno destro verso il centro dove Girelli spizza di testa, ma non inquadra la porta.20:46

15' Prova Pedrola! La prima occasione del match è sui piedi dell'esterno della Samp che entra in area e conclude con il destro, trovando la pronta risposta di Semper.20:47

17' Cutrone pressa alto Ghilardi in area di rigore, con quest'ultimo che non si fida e si rifugia in angolo.20:48

20' Pedrola riceve sul fondo di destra ed effettua un cross fulmineo verso il secondo palo dove però Curto non si fa sorprendere e allunga la traiettoria, togliendo la palla dalla disponibilità di Esposito.20:54

24' Stojanovic riceve un pallone alto in zona trequarti, lo stoppa di petto e prova a concludere dalla distanza per sorprendere Semper: il tiro è centrale e non desta preoccupazioni all'estremo difensore del Como.20:56

28' Girelli si fa vedere nuovamente in fase offensiva sulla destra e guadagna una scivolata sul ripiegamento di Barba. Angolo per la Samp.20:59

28' Sugli sviluppi del corner, la palla termina tra i piedi di Esposito che ha parecchio spazio in area, ma ci impiega troppo e perde le palla sul pressing difensivo.21:00

33' Esce palla al piede ad un tocco la Sampdoria dal pressing avversario, poi Verre viene travolto in zona mediana e conquista una punizione che permette di salire alla squadra blucerchiata.21:04

35' Verdi dalla distanza! Stojanovic perde un pallone sulla fascia difensiva di destra sul pressing di Cutrone, che serve a rimorchio Verdi, il quale dal limite dell'area prova a concludere di prima intenzione con il mancino: palla forte ma sufficientemente centrale per permettere a Stankovic la parata.21:07

36' Cartellino giallo per Da Cunha, dopo un intervento in ritardo ai danni di Barreca. Primo ammonito per il Como.21:10

41' Squadre che faticano a trovare spunti vincenti. Pochi minuti alla fine del primo tempo.21:13