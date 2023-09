Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Sampdoria, gara valida per il turno numero 4 del Campionato di Serie B.18:02

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, poi sarà Cremonese-Sampdoria! Gara che mette a confronto le due neo-militanti di questa stagione di B, provenienti dal massimo campionato italiano dopo aver mancato la salvezza, nonostante delle buone prestazioni, nella stagione 2022-2023 della Serie A Tim. E' tempo di riscatto per grigiorossi e blucerchiati, che sono quest'oggi entrambi alla ricerca di tre punti importanti:i doriani si presentano allo scontro nella cornice dell'impianto Zini con 3 punti ottenuti nelle prime tre giornate, raggiunti nel primo turno della corrente stagione nella vittoria del Libero Liberati contro la Ternana; quattro invece i punti guadagnati dagli odierni padroni di casa, cumulati nel pareggio a reti bianche di Catanzaro e nella vittoria per 0-1 anch'essi contro le Fere della Ternana.18:09

FORMAZIONI UFFICIALI: CREMONESE (4-2-3-1). Scendono in campo: Sarr; Bianchetti-Quagliata-Lochoshvili-Sernicola; Collocolo-Pickel; Buonaiuto-Bertolacci-Coda; Vazquez. Allenatore: Davide Ballardini. A disposizione: Ghiglione, Antov, Castagnetti, Abrego, Mayer, Afena-Gyan, Tsadjout, Sekulov, Zanimacchia, Ciofani, Jungdal, Saro.18:14

Giocatori in campo che stanno ultimando la fase di riscaldamento pre-gara.18:17

PARTITI! Via a Cremonese-Sampdoria.18:32

3'

Verre prova a verticalizzare per Borini, Bianchetti legge il taglio e copre facendo sfilare la palla in out. Buonaiuto con le mani da fallo laterale.18:35