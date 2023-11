Una Sampdoria alla disperata ricerca di punti, ospita il Palermo, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Lecco per 2-1, ma in piena lotta promozione.13:27

L'ultimo incrocio tra le due compagini risale alla stagione di Serie A, 2016-17. Pareggio per 1-1 in entrambe le sfide.13:29

Nell'attacco della Sampdoria gioca Borini alle spalle di Verre e Esposito. Centrocampo con Vieira, Yepes e Kasami. In difesa davanti a Stankovic, Ghilardi e Gonzalez centrali, ai lati Deapoli e Giordano. Nel Palermo cambi in mezzo al campo con Gomes al centro e Segre sul centrosinistra. Torna Brunori come terminale offensivo, accanto a lui Insigne e Di Francesco.15:38