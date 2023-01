20-01-2023 11:20

La Bundesliga è la massima divisione del campionato professionistico di calcio tedesco, organizzata dalla Deutsche Fußball Liga GmbH e gestita disciplinarmente dalla Deutscher Fußball-Bund, la Federcalcio teutonica. Vede competere ogni anno 18 squadre per la Deutsche Meisterschale, conosciuta più semplicemente come Meisterschale, il trofeo della competizione.

Bundesliga, dominio Bayern Monaco

Il Bayern Monaco è l’unica e sola dominatrice della Bundes: negli anni è riuscita a creare un vuoto con le, seppur rispettabilissime, concorrenti. Borussia Dortmund, negli ultimi decenni, Borussia Mönchengladbach, negli anni ’70, ma la costante è sempre e solo una: la squadra bavarese, che ha messo in bacheca ben 31 titoli dalla stagione inaugurale della versione attuale del campionato. Le seconde squadre più vincenti? Proprio Dortmund e M’gladbach, con “appena” 5 titoli a testa.

Dal 1963-1964 a oggi, oltre al dream team di Monaco di Baviera sono state soltanto undici le compagni ad aver chiuso una stagione davanti a tutte. Numero che cresce sensibilmente allargando la statistica alle edizioni antecedenti della Bundes, disputatasi sotto alto nome e differenti spoglie fin dal 1902, stagione che, con la denominazione di Verbandsliga, incoronò il VfB Lipsia.

Prima di arrivare alla Bundesliga, si passò, poi, a undici edizioni di Gauliga (1933-1943) strutturata su campionati regionali e fase nazionale tra i vincitori e, infine, dopo la Seconda guerra mondiale, alle sedici edizioni dalla Oberliga (1947-1962), campionato della Germania Ovest a cinque gironi interregionali. La Bundesliga nasce ufficialmente nel 1963 a girone unico con ammissione esclusiva delle squadre della Germania Ovest. Solo dal 1991 furono ammesse le squadre della Germania Est.

Albo d’oro Bundesliga

Di seguito la lista di tutte le vincitrici del campionato tedesco.

Vincitrici dal 1902 al 1932, campionato Verbandsliga:

1902-1903: VfB Lipsia

1903-1904: Non assegnato

1904-1905: Blau-Weiß Berlin

1905-1906: VfB Lipsia

1906-1907: Freiburger

1907-1908: Viktoria Berlino

1908-1909: Karlsruhe

1909-1910: Karlsruher FV

1910-1911: Viktoria Berlino

1911-1912: Holstein Kiel

1912-1913: VfB Lipsia

1913-1914: Greuther Fürth

1915-1916: Non disputato

1916-1917: Non disputato

1917-1918: Non disputato

1918-1919: Non disputato

1919-1920: Norimberga

1920-1921: Norimberga

1921-1922: Non assegnato

1922-1923: Amburgo

1923-1924: Norimberga

1924-1925: Norimberga

1925-1926: Greuther Fürth

1926-1927: Norimberga

1927-1928: Amburgo

1928-1929: Greuther Fürth

1929-1930: Hertha Berlino

1930-1931: Hertha Berlino

1931-1932: Bayern Monaco

1932-1933: Fortuna Düsseldorf

Vincitrici dal 1933 al 1943, campionato Gauliga:

1933-1934: Schalke 04

1934-1935: Schalke 04

1935-1936: Norimberga

1936-1937: Schalke 04

1937-1938: Hannover 96

1938-1939: Schalke 04

1939-1940: Schalke 04

1940-1941: Rapid Vienna

1941-1942: Schalke 04

1942-1943: Dresdner SC

1943-1944: Dresdner SC

Vincitrici dal 1947 al 1962, campionato Oberliga:

1945-1946: Non disputato

1946-1947: Non disputato

1947-1948: Norimberga

1948-1949: VfR Mannheim

1949-1950: Stoccarda

1950-1951: Kaiserslautern

1951-1952: Stoccarda

1952-1953: Kaiserslautern

1953-1954: Hannover 96

1954-1955: Rot-Weiss Essen

1955-1956: Borussia Dortmund

1956-1957: Borussia Dortmund

1957-1958: Schalke 04

1958-1959: Eintracht Francoforte

1959-1960: Amburgo

1960-1961: Norimberga

1961-1962: Colonia

1962-1963: Borussia Dortmund

Vincitrici Bundesliga, dal 1963 a oggi:

1963-1964: Colonia

1964-1965: Werder Brema

1965-1966: Monaco 1860

1966-1967: Eintracht Braunschweig

1967-1968: Norimberga

1968-1969: Bayern Monaco

1969-1970: Borussia M’gladbach

1970-1971: Borussia M’gladbach

1971-1972: Bayern Monaco

1972-1973: Bayern Monaco

1973-1974: Bayern Monaco

1974-1975: Borussia M’gladbach

1975-1976: Borussia M’gladbach

1976-1977: Borussia M’gladbach

1977-1978: Colonia

1978-1979: Amburgo

1979-1980: Bayern Monaco

1980-1981: Bayern Monaco

1981-1982: Amburgo

1982-1983: Amburgo

1983-1984: Stoccarda

1984-1985: Bayern Monaco

1985-1986: Bayern Monaco

1986-1987: Bayern Monaco

1987-1988: Werder Brema

1988-1989: Bayern Monaco

1989-1990: Bayern Monaco

1990-1991: Kaiserslautern

1991-1992: Stoccarda

1992-1993: Werder Brema

1993-1994: Bayern Monaco

1994-1995: Borussia Dortmund

1995-1996: Borussia Dortmund

1996-1997: Bayern Monaco

1997-1998: Kaiserslautern

1998-1999: Bayern Monaco

1999-2000: Bayern Monaco

2000-2001: Bayern Monaco

2001-2002: Borussia Dortmund

2002-2003: Bayern Monaco

2003-2004: Werder Brema

2004-2005: Bayern Monaco

2005-2006: Bayern Monaco

2006-2007: Stoccarda

2007-2008: Bayern Monaco

2008-2009: Wolfsburg

2009-2010: Bayern Monaco

2010-2011: Borussia Dortmund

2011-2012: Borussia Dortmund

2012-2013: Bayern Monaco

2013-2014: Bayern Monaco

2014-2015: Bayern Monaco

2015-2016: Bayern Monaco

2016-2017: Bayern Monaco

2017-2018: Bayern Monaco

2018-2019: Bayern Monaco

2019-2020: Bayern Monaco

2020-2021: Bayern Monaco

2021-2022: Bayern Monaco

Conto dei titoli vinti da ogni squadra dal 1902

Considerando le quattro differenti stipulazioni, dal 1902 a oggi, sono ventinove le squadre che hanno vinto il titolo di campione di Germania. Dietro al Bayern Monaco, che prima del girone unico aveva trionfato una sola volta (1931-1932), la più vincente è il Norimberga con 9 campionati vinti, segue il Dortmund, con 8 e lo Schalke 04 con 7, via via tutte le altre:

32 titoli: Bayern Monaco

9: Norimberga

8: Borussia Dortmund

7: Schalke 04

6: Amburgo

5: Stoccarda, Borussia M’gladbach

4: Werder Brema, Kaiserslautern

3: Colonia, VfB Lipsia, Greuther Fürth

2: Hertha Berlino, Hannover 96, Dresdner SC, Viktoria Berlino

1 titolo: Karlsruher FV, Holstein Kiel, Monaco 1860, Fortuna Düsseldorf, Eintracht Francoforte, Blau-Weiß Berlin, Eintracht Braunschweig, Rot-Weiss Essen, Freiburger, Karlsruhe, VfR Mannheim, Rapid Vienna, Wolfsburg

Le società “stellate” della Bundesliga

Dal 2004 è stato istituito il Verdiente Meisterverein, che premia con una stella le squadre capaci di mettere in bacheca più titoli, prendendo in considerazione solo ed esclusivamente la Bundesliga. Il Bayern vanta ben cinque stelle, il Borussia M’gladbach e il Dortmund due. La prima stella si raggiunge dopo tre campionati vinti, la seconda dopo tre, dalla terza in poi, l’assegnazione avviene ogni dieci Meisterschale conquistati (tra parentesi la stagione del raggiungimento della stella):

5 stelle: Bayern Monaco (1972-1973, 1979-1980, 1988-1989, 2007-2008, 2020-2021)

2: Borussia M’gladbach (1974-1975, 1976-1977), Borussia Dortmund (2001-2002, 2011-2012)

1: Amburgo (1982-1983), Werder Brema (1992-1993), Stoccarda (2006-2007)

Dal 2005, la Federcalcio tedesca concesse anche alle grandi decadute del passato che non giocano nelle prime due massime serie del campionato di indossare un’unica stella, riportante all’interno il numero di campionati vinti. È così, per esempio, sulla divisa della Dinamo Berlino su cui capeggia la stella con il numero 10 al centro.

La formula della Bundesliga

Le 18 squadre ammesse alla Bundesliga si affrontano in un calendario strutturato con gare di andata e ritorno. Dalla stagione 1994 gara assegna tre punti al vincitore, zero allo sconfitto e uno in caso di partità. La vincitrice si aggiudica la Deutsche Meisterschale e si qualifica per la fase a gironi della successiva edizione della UEFA Champions League, così come le squadre che chiudono la stagione tra il secondo e il quarto posto in classifica. La quinta prende parte all’Europa League, così come la vincitrice della Coppa nazionale, la DFB-Pokal. La sesta accede ai play-off di Conference League. Retrocedono direttamente in 2. Fußball-Bundesliga, la Serie B tedesca, le ultime due in classifica, mentre la terzultima si gioca la permanenza nel massimo campionato in uno spareggio con la terza forza della seconda divisione.

Il trofeo della Bundesliga

L’iconico Deutsche Meisterschale (letteralmente Trofeo del campionato tedesco) ha una forma circolare, a scudo, e viene assegnato a partire dal 1949, in sostituzione del Viktoria-Trophäe, consegnato alle vincitrici dal 1902 all’interruzione per la Seconda guerra mondiale. Realizzato in argento con 16 tormaline incastonate, pesa 11 chili e ha una forma circolare a mo’ di scudo. Sulla sua superficie sono presenti tutti i nomi delle squadre vincitrici, dal 1902 a oggi.