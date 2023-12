Benvenuti alla diretta scritta Cittadella-Cosenza, gara valida per il turno numero 16 del Campionato di Serie B.13:10

Tutto pronto allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella, è tempo di Cittadella-Cosenza! In questo copioso primo pomeriggio, il calendario mette a confronto granata e Lupi della Sila dopo ben 8 mesi dall'ultima volta, rintracciabile allo scorso 15 aprile nel match che si concluse con un equo pareggio per 1-1. Nell'odierna sfida, il Cit ospita un Cosenza che vede alle proprie spalle due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Catanzaro e Ternana, momentaneamente fisso in 9^ posizione a 19 punti; Cittadella invece che occupa la 7^ posizione a 25 punti.13:22