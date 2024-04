F1, Audi prima mossa: ufficiale Hulkenberg in Sauber, l'all-in su Sainz infiamma il mercato piloti

Sauber (al momento nota sotto le insegne di Stake F1 Team), che diventerà Audi dal 2026, piazza il secondo colpo di mercato di Formula 1: preso Nico Hulkenberg dalla Haas, ora sarà all-in su Carlos Sainz in uscita dalla Ferrari

Era nell’aria, ora è ufficiale. Nico Hulkenberg lascia la Haas, dal prossimo anno il pilota tedesco alle soglie dei 40 anni sarà un pilota della scuderia Sauber Stake F1 Team che poi dal 2026 sarà al 100% Audi. Prima mossa dunque per il colosso tedesco in vista del suo ingresso nel circus. Ora tutti gli sforzi si concentreranno per completare la line up di piloti con Carlos Sainz in uscita dalla Ferrari e corteggiatissimo da Mercedes e Red Bull.

Sauber (al momento nota sotto le insegne di Stake F1 Team), che diventerà Audi dal 2026, piazza il secondo colpo di mercato di Formula 1 dopo quello della Ferrari che ha preso con largo anticipo Lewis Hamilton dalla Mercedes. Sarà Nico Hulkenberg per i prossimi due anni, a guidare la transizione verso i nuovi regolamenti in vigore dal 2026 e soprattutto l’ingresso di Audi nel circus.

Il tedesco, che lascia Haas dopo 2 anni, andrà a sostituire uno tra Valtteri Bottas e Guany Zhou, entrambi in scadenza di contratto, a partire dalla prossima stagione. Secondo radiomercato Bottas difficilmente troverà un sedile per la prossima stagione mentre il cinese potrebbe puntare a un volante in Alpine.

Sauber Stake F1 dà il benvenuto a Hulkenberg che dà appuntamento al 2025

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Nico qui a Hinwil dal 2025 e di competere con lui in Formula 1 – ha affermato Andreas Seidl, CEO di Sauber Motorsport AG e anche CEO del futuro team ufficiale Audi F1 – Con la sua velocità, la sua esperienza e il suo impegno nel lavoro di squadra, sarà una parte importante della trasformazione del nostro team e del progetto F1 dell’Audi. Fin dall’inizio c’è stato un grande interesse reciproco nel costruire insieme qualcosa a lungo termine. Nico è una personalità forte e il suo contributo, a livello professionale e personale, ci aiuterà a fare progressi sia nello sviluppo della vettura che nella costruzione della squadra”.

Hulkenberg si è detto ovviamente entusiasta del suo nuovo contratto: “Torno nella squadra con cui ho lavorato nel 2013 e ho un bel ricordo del forte spirito di squadra in Svizzera. La prospettiva di competere per l’Audi è qualcosa di molto speciale. Quando un costruttore tedesco entra in Formula 1 con tale determinazione, è un’opportunità unica. Rappresentare il team ufficiale di un marchio automobilistico del genere con un propulsore prodotto in Germania è per me un grande onore”.

F1, Haas saluta Hulkenberg ma prima: “Finiamo bene il 2024”

Parlando della partenza di Hulkenberg, Ayao Komatsu – insediato come Team Principal Haas nel gennaio di quest’anno, in sostituzione di Guenther Steiner – ha detto: “Vorrei estendere i miei ringraziamenti a Nico per il suo contributo alla squadra nel tempo in cui è stato qui con noi – è stato un grande giocatore di squadra e qualcuno con cui ci piace molto lavorare. La sua esperienza e il suo feedback si sono rivelati preziosi per noi in termini di miglioramento delle nostre prestazioni complessive, un fatto chiaramente evidente sia nelle sue prestazioni in qualifica che in gara nella VF-24 di questa stagione. Ci sono molte altre gare da disputare quest’anno, quindi non vediamo l’ora di continuare a beneficiare dei suoi input per il resto della stagione 2024”.

F1, Audi: all-in su Carlos Sainz in uscita dalla Ferrari

Nico Hulkenberg era un obiettivo di Audi, pilota affidabile, veloce, che ricordiamo negli anni del covid era stato una sorta di 3° pilota per tutte le scuderie che anche all’ultimo momento dovevano sostituire un titolare risultato positivo. In Haas in questi due anni ha fatto grandi risultati, reduce anche in questa stagione da diversi piazzamenti in zona punti.

A questo punto è chiaro che Audi si giocherà la seconda slot su Carlos Sainz, che pare sempre più vicino ad accettare la (ricchissima) corte di Audi e Sauber. Il pilota madrileno, allettato ma non convinto dall’offerta della Mercedes che gli ha offerto un solo anno di contratto per poi puntare su Antonelli, andrebbe a formare una line up in stile Renault 2018 con Hulkenberg.

