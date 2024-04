F1, sarà Hp Ferrari: accordo fatto, la rossa avrà Hewlett-Packard come title sponsor, tutti i dettagli

Chiamatela pure Hp Ferrari. Altra svolta importante del Cavallino Rampante in ottica 2025. Dopo aver preso il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton che si vestirà di rosso dal prossimo anno, la scuderia di Maranello ha praticamente firmato un nuovo grande accordo di sponsorizzazione. Sempre dalla prossima stagione tornerà ad avere un title sponsor, la Hewlett-Packard multinazionale statunitense dell’informatica.

Secondo quanto riportato da SportBusiness la Scuderia Ferrari annuncerà a breve Hewlett-Packard (HP) come nuovo sponsor principale dal 2025. Un importante accordo economico per Maranello che garantirà un enorme sostegno finanziario al team in vista delle sfide del futuro, a cominciare dai nuovi regolamenti che entreranno in vigore dal 2026.

L’accordo della Ferrari con HP, secondo il sito specializzato in sport e finanza, aiuterà la scuderia a sostenere lo stipendio del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che sostituirà Carlos Sainz all’inizio della prossima stagione. La Scuderia Ferrari torna quindi ad avere un title sponsor dopo la fine del contratto con la Phillip Morris che fino a un paio di stagioni fa griffava il team con il brand Mission Winnow.

HP, marchio di hardware per computer con sede in California, è una multinazionale del settore IT (information technology) che produce personal computer e stampanti ed è stata creata quando la Hewlett-Packard Company ha scorporato la divisione prodotti e servizi aziendali per creare due nuove società: Hewlett-Packard (HP) e Hewlett Packard Enterprise (HPE) nel 2015. HPE è specializzata in server, storage, networking, software di containerizzazione, consulenza e supporto.

HP non è nuova all’impegno in F1 avendo sponsorizzato già la Williams Racing dal 2000 al 2005. In passato anche un accordo con il team di proprietà della Sauber quasi dieci anni fa. HPE è presente tutt’ora in F1 tra gli sponsor di Mercedes e Stake F1 (ex Sauber).

Per HP, l’accordo segnala ulteriormente la sua volontà di acquisire diritti di sponsorizzazione sportiva di alto livello. A febbraio, HP ha annunciato che sarebbe diventato il primo sponsor sulle maglie del Real Madrid, a 360°, non solo la squadra di Carlo Ancelotti, ma anche le squadre femminili e giovanili.

Come detto la Ferrari dal 2021 non ha più un title sponsor con la scritta, il brand Mission Winnow che aveva creato non pochi problemi in alcune gare, vedi il Gran Premio d’Australia nel 2019, con le ferree leggi contro il fumo che avevano di fatto bloccato l’esposizione di marchi e scritte riconducibili alla Phillip Morris. Che però è rimasta in Ferrari con aspetti legati all’hospitality. Del resto il marchio Marlboro della multinazionale statunitense è uno sponsor storico della F1 presente sulla McLaren degli anni d’oro di Lauda, Prost e Senna, e sulla Ferrari di quel tempo, per di più integrato nel nome della squadra dal 1997 al 2011.

Attualmente Ferrari ha quattro main partner ovvero Shell, VGW Play, Santander e Puma. L’ingresso di HP porta la scuderia di Maranello al pari di altre scuderie che si sono dotate di un title sponsor, a cominciare dai campioni del mondo della Red Bull con Oracle, ma anche la Mercedes con Petronas, Aston Martin con Aramco per non parlare dell’ex Toro Rosso e Sauber che hanno completamente stravolto le proprie denominazioni rispettivamente in Visa CashApp e Stake F1 Team con quest’ultima che sarà Audi dal 2026.