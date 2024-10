Sinner-Djokovic Six Kings Slam LIVE: l'azzurro strappa il servizio in avvio a Nole

Il prestigioso torneo saudita si svolgerà a Riyad e vedrà come protagonisti Jannik Sinner (reduce dalla vittoria a Shanghai), Carlos Alcaraz, Nole Djokovic, Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. La competizione, inoltre, si svolgerà nelle giornate di martedì 16, 17 e 19 ottobre con il 18 di riposo alla luce del regolamento ATP. Il Six Kings Slam, inoltre, non è un torneo organizzato dall’ATP e i partecipanti non incasseranno punti per il ranking, ma un ricchissimo gettone di presenza di poco meno di 1.5 milioni di euro, con il vincitore che incasserà la bellezza di 5.5 milioni