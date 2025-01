Il tennista a stelle e strisce è in grande spolvero e ha dichiarato che darà filo da torcere al campione in carica. Marcos Giron, infatti, arriva all’appuntamento contro il numero uno al mondo dopo aver battuto due ottimi giocatori come Hanfmann e Etcheverry. Il tedesco è stato annichilito in quattro set; ce n’è voluto uno in più, invece, per affondare l’argentino.

1° Turno: Giron -Hanfmann 3-1 (2-6, 7-5, 6-1, 7-5)

-Hanfmann 3-1 (2-6, 7-5, 6-1, 7-5) 2° Turno: Giron-Etcheverry 3-2 (7-5, 3-6, 7-5, 3-6, 6-4)