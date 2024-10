(17) ERMAL KRASNIQI (C)

(4) ILIR KRASNIQI (C)

(22) MUHARREM JASHARI (C)

(19) LINDON EMËRLLAHU (C)

(7) MILOT RASHICA (C)

(6) ELVIS REXHBEÇAJ (C)

(10) EDON ZHEGROVA (C)

(8) FLORENT MUSLIJA (C)

(14) VALON BERISHA (C)

(10) FEDOR CERNYCH (C)

(8) GIEDRIUS MATULEVICIUS (C)

(18) DOMANTAS ANTANAVICIUS (C)

(22) PAULIUS GOLUBICKAS (C)

(20) TITAS MILASIUS (C)

(17) PIJUS SIRVYS (C)

(14) VYKINTAS SLIVKA (C)

(15) GVIDAS GINEITIS (C)

(6) MODESTAS VOROBJOVAS (C)

Lumbardh Dellova (Kosovo) e' ammonito per fallo.16:11

Donat Rrudhani (Kosovo) e' ammonito per fallo.15:47

Gara momentaneamente sospesa, Edon Zhegrova (Kosovo) per infortunio.15:44

Fuorigioco. Vykintas Slivka(Lituania) prova il lancio lungo, ma Artur Dolznikov e' colto in fuorigioco.15:33

Gara momentaneamente sospesa, Albion Rrahmani (Kosovo) per infortunio.15:25

Gol! Lituania 0, Kosovo 1. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florent Muslija.15:20

Edvinas Girdvainis (Lituania) e' ammonito per fallo.15:13

PREPARTITA

Lituania - Kosovo è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 15:00 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.

Arbitro di Lituania - Kosovo sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Miroslav Zelinka.

Dove vedere Lituania-Kosovo di UEFA Nations League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Lituania-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.