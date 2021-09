ECA, Nasser Al-Khelaifi: "Superlega progetto favolistico"

Nasser Al-Khelaifi, successore di Andrea Agnelli come presidente dell’ECA (l’Associazione dei Club Europei, ndr), si è espresso nell’assemblea in programma oggi in merito alla ormai deceduta Superlega. Queste le sue dichiarazioni:

“Sento un senso di rinnovata speranza per lo scopo della nostra organizzazione e per la famiglia del calcio europeo. È un onore essere presidente di ECA e sono qui per rappresentare ogni singolo membro. Non passerò tempo a parlare di Superlega, perché non mi piace concentrarmi su favolisti e fallimenti. Insieme, abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo per tutti – ha concluso il numero uno del PSG – per i giocatori, i club, le leghe, le federazioni nazionali e, soprattutto, i tifosi”.

