Ecco come hanno reagito i tifosi del Napoli al sorteggio

Inutile girarci attorno: non è andata bene. Il Napoli pesca l’Arsenal nei quarti di finale di Europa League e indubbiamente si tratta di un avversario molto ostico. Vale lo stesso discorso anche per gli inglesi, che tra l’altro per il fatto che anche il Chelsea aveva il ritorno in casa sono costretti all’inversione di campo (si giocherà prima a Londra e poi in terra partenopea quindi). I tifosi azzurri come prevedibile non hanno gradito molto l’esito del sorteggio.

Bolgia al San Paolo – Il fatto di affrontare una grande squadra come l’Arsenal porterà comunque un beneficio secondo molti, ovvero riempire lo stadio. Il motto comune sembra essere “facciamo buon viso a cattivo gioco e affrontiamoli”, considerando anche il fatto che soprattutto fuori casa i Gunners si sono dimostrati tutt’altro che imbattibili. I tifosi del Napoli quindi sognano di fare l’impresa contro la squadra di Emery ed una trasferta nella capitale inglese fa gola dal punto di vista del prestigio.

A Baku con Sarri – In tanti sperano una cosa: visto che il tabellone ha disegnato anche le eventuali semifinali (se passa il Napoli prenderenne la vincente di Villarreal-Valencia) in finale a Baku ci potrebbe essere il Chelsea di Maurizio Sarri, per quella che sarebbe una sfida veramente incredibile e dai mille significati. E sebbene molti lamentino il fatto che i sorteggi siano pilotati (“Il Chelsea becca sempre gli avversari più scarsi” scrivono in tanti) sembra essere diffusa la voglia di giocarsi la coppa in gara secca in Azerbaigian e…alzarla in faccia a Higuain.

SPORTEVAI | 15-03-2019 13:33