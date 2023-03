L'attaccante ha parlato del suo addio alla Nazionale

13-03-2023 16:28

Eden Hazard ha parlato del suo addio in Nazionale a RTBF: “Ci sono stati diversi fattori. Ho iniziato a pensarci dopo l’Europe: all’epoca avevo lavorato tanto ma mi ero infortunato e non ho giocato contro l’Italia. Questo ha davvero messo a dura prova il mio morale. Poi: Toni Kroos ha lasciato la Germania due anni fa e mi dice sempre che adesso può divertirsi con i suoi figli quando ci sono le Nazionali”.

“Abbiamo cambiato allenatore, con Martinez avevo un ottimo rapporto. Infine, ci sono giovani in crescita: non posso fare panchina nel Real Madrid e poi giocare in Nazionale, ci sono giovani che lo meritano di più”.