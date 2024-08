Eriksson: Ho paura di morire, non posso mentire, mi tengo su vedendo partite in continuazione

L’ex tecnico svedese, condannato da un brutto male, si confessa intervistato dal Guardian e ripercorre tutta la sua carriera compresi i casi di gossip

Quel cancro al pancreas, reso noto a tutti lo scorso gennaio, Sven Goran Eriksson lo sta combattendo con ogni mezzo ma sa che perderà la battaglia. L’ex tecnico svedese a inizio 2024 aveva detto che i medici gli davano un anno di vita, forse meno e il tempo scorre inesorabilmente. Intervistato dal Guardian Eriksson confessa le sue paure e ripercorre la sua carriera ma sempre con calma e senza far drammi.

La chemio mette a dura prova Eriksson

Oggi Eriksson vive a Sunne, nel Värmland, in Svezia, dove è nato. La sua casa si affaccia sul magnifico lago Fryken. Värmland è un paese rurale e remoto. Doveva incontrarsi lì col giornalista del Guardian ma si sente troppo debole, quindi l’intervista è stata fatta via Zoom. Ha la faccia gonfia a causa del trattamento che sta ricevendo, ma sembra più forte di sempre: “Ehm, oggi sto bene”. Ha fatto la chemioterapia negli ultimi tre giorni. Gli sta allungando la vita, ma lo mette a dura prova.

Eriksson ha seguito in tv Europei e Olimpiadi

Eriksson è determinato a sfruttare al meglio i suoi ultimi giorni. Ha scritto un libro, A Beautiful Game, che uscirà a novembre, mentre un film sulla sua vita sarà lanciato da Amazon Prime tra un paio di settimane. Il documentario, intitolato semplicemente Sven, fornisce una visione intima e cruda di una vita complessa. Quando arrivò come allenatore dell’Inghilterra con un contratto da 4 milioni di sterline all’anno, fu etichettato come avido. I suoi critici dicevano che era fissato con i soldi. La verità è che la sua ossessione era, e resta, il calcio. “L’altro ieri ho visto cinque gare dei Giochi Olimpici in tv, è un’ ossessione. Sì, è una droga. Agli Europei ho visto tutte le partite”.

Primo argomento la nazionale inglese e le pressioni per il successore di Gareth Southgate, che si è dimesso a luglio. “Pensate alla pressione che avrà sulle spalle il nuovo allenatore. Southgate ha fatto due finali, una semifinale, e questo non basta agli inglesi. Quindi il prossimo deve vincere. Tutto il resto è un fallimento. Mi dispiace per chiunque entri. Se non vince un grande torneo, verrà criticato. Sarà un uomo coraggioso quello che intraprenderà quel lavoro. Aveva una buona squadra agli Europei, i migliori giocatori di tutto il torneo, ma alla fine manca qualcosa. Non so cosa sia. Uno dei motivi è l’aspettativa che la stampa ripone nei confronti dei giocatori. L’Inghilterra è una nazione calcistica e hai il miglior campionato del mondo. Hai sicuramente i giocatori. Quindi penso che sia più mentale che tecnico o tattico”.

La carriera di Eriksson

Eriksson, 76 anni, è cresciuto guardando il calcio con suo padre. Sven senior era un autista di autobus e sua madre, Ulla, lavorava in un negozio di tessuti. Sven senior non ha giocatp, ma ha portato il piccolo Sven a quasi tutte le partite locali dall’età di cinque anni. A 13 anni Eriksson lavorava come assistente del fornaio durante le vacanze estive. Nel 1964, a 16 anni, Eriksson fece il suo debutto con il Torsby. Dice di essere stato un terzino destro “decisamente nella media”. Ma stava già diventando un profondo pensatore del gioco: “Beh, non so se sono stato un buon allenatore, ma se sono stato bravo in qualcosa è stato creare una bella atmosfera nel club, non solo nella squadra. Penso che quella sia stata la mia forza, più che la tecnica. Ho guadagnato rispetto sempre. Sì, rispetto è una bella parola. Se mostri rispetto alle persone intorno a te, loro mostreranno rispetto alle persone intorno a loro”.

Il gossip inglese sulla vita privata del tecnico

Successi col Benfica e la Lazio. Poi è arrivata la chiamata dell’Inghilterra. All’inizio del 1999, Glenn Hoddle era stato licenziato dopo aver affermato che le persone disabili venivano punite per i peccati commessi in una vita precedente. Fu sostituito da Kevin Keegan, che durò meno di due anni prima di dimettersi nell’ottobre 2000 dicendo che “non era all’altezza del lavoro”. Subito dopo la sua nomina, incontrò Tony Blair a Downing Street che gli disse: ‘Benvenuto in Inghilterra’. Facciamo una scommessa su chi manterrà il lavoro più a lungo, tu o io. Perché Sven, sono entrambi lavori impossibili e prima o poi verremo licenziati, tutti e due”. “Ha vinto la scommessa. Sono stato licenziato prima di lui”. (Blair si dimise nel 2007, un anno dopo l’uscita di Sven.) La stampa si è rivelata più problematica del calcio. Aveva molta esperienza con i media: in Italia, tre quotidiani sportivi analizzavano tutto ciò che faceva a livello calcistico, nel bene e nel male. Ma hanno lasciato intatta la sua vita privata: “In Italia ti ammazzano se non vinci le partite. Se giochi male a calcio ti attaccheranno. E questo è più giusto. Mi giudicano per il lavoro che sto facendo. Ma mai in Italia in 13 anni ho avuto sui giornali articoli sulla mia vita privato. In Inghilterra era scioccante, è la parola giusta.” Non era solo la pubblicazione di chiacchiere a inorridirlo, era la quantità di spazio che gli veniva dato. “Gesù, non è come un articolo. È dalla prima alle ultime tre pagine, era ovunque”.

I tabloid hanno annusato la sua vita privata fin dal primo giorno. “Quando sono diventato l’allenatore dell’Inghilterra hanno iniziato a cercare le cose brutte. Hanno telefonato alla mia ex moglie, per esempio, offrendole molti soldi per parlare di me. Lei ha detto: “Parlerò del mio ex marito, ma saranno solo cose positive”. I tabloid scavarono sulla sua relazione con l’italo-americana Dell’Olio. Il tempismo degli “scoop” è stato davvero cinico, dice. Coincidevano invariabilmente con i tornei più importanti. Nell’aprile 2002, cinque settimane prima della Coppa del Mondo, il Daily Mirror rivelò che lui e Ulrika Jonsson si vedevano, sotto il titolo “La relazione segreta di Sven e Ulrika”: “Ero in vacanza, oppure uscivo a cena con una donna, i paparazzi inglesi erano lì ad aspettarmi”. Nel 2004 News of the World ha rivelato che Eriksson aveva un’avventura con Faria Alam che lavorava alla FA . Eriksson non sapeva da dove i giornali traessero le loro storie e cominciò a sospettare delle persone a lui più vicine: “Quando ero in vacanza o a Stoccolma, oppure uscivo a cena con una donna, i paparazzi inglesi erano lì ad aspettarmi. Non sono riuscito a scoprire chi stesse spifferando. Ho pensato: “È la mia ragazza, mio fratello?” Ti insospettisci”.

Essere malato terminale lo ha fatto sentire diverso riguardo alla vita: “In un certo senso, svegliarsi e sentirsi bene, essere vivi, lo apprezzo molto di più rispetto a un anno o 10 anni fa. Per ora sono un uomo sano e malato. Se ho paura di morire? Beh, se dicessi di no sarebbe una una bugia. A volte ti passa per la testa, ma cerco di non pensarci. L’unica cosa che sappiamo è che prima o poi moriremo tutti.” Fa una pausa. “Se tutto va bene, più tardi.”