La Norvegia è stata piegata in casa dalla Scozia

17-06-2023 21:13

Sconfitta per la Norvegia di Erling Haaland in una delle partite delle 18 valide per le qualificazioni a Euro 2024. Gli scandinavi sono stati battuti in casa per 2-1 dalla Scozia: avanti con Haaland su rigore al 61′, gli scozzesi hanno ribaltato il risultato con i gol di Dykes e McLean all’87’ e all’89’.

Nella classifica del girone A, la Scozia è al primo posto a quota nove punti davanti alla Spagna a 3, mentre la Norvegia è ultima a un punto a pari merito con Cipro.