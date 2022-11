EuroBasket Women 2023, qualificazione in tasca per l'Italia e primo posto nel girone

28-11-2022 09:21

Battendo a Napoli la Slovacchia 81-60, la Nazionale Femminile ha ottenuto la qualificazione alla prossima edizione del Campionato Europeo, che si giocherà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno (fase finale a Lubiana).

Quarto successo consecutivo e primo posto del girone H blindato per le Azzurre, che così si qualificano a un’edizione dell’Europeo per la sesta volta consecutiva. Nell’altra partita del girone H il Lussemburgo si è imposto in Svizzera 43-81. L’Italia affronterà gli ultimi due impegni dei Qualifiers a febbraio 2023: il 9 in casa del Lussemburgo e il 12 in Svizzera.

Insieme all’Italia, si sono già qualificate per l’Europeo anche Spagna e Slovacchia. Gli altri 11 posti (Israele e Slovenia sono già dentro come Paesi ospitanti) saranno assegnati nella finestra di febbraio 2023.

La miglior marcatrice delle Azzurre è stata Costanza Verona, che realizzando 16 punti ha nuovamente ritoccato il proprio High in Azzurro. In doppia cifra anche Jasmine Keys (14).

Le parole del Coach. “Non era semplice trovare il ritmo dopo un anno di digiuno da partite ufficiali, se abbiamo giocato due partite così solide il merito è dello spirito delle ragazze e di tutto lo staff che mi è stato accanto. Un pensiero va anche a tutte le giocatrici che hanno giocato la prima finestra lo scorso anno e ci hanno permesso di vincere in Slovacchia. Siamo felici di questa qualificazione, che ci permette di programmare il futuro nel modo migliore, per arrivare pronti al prossimo Europeo”.

Così Jasmine Keys: “Giocare in questa squadra è puro divertimento, la fisicità della Slovacchia poteva metterci in difficoltà ma giocando in modo corale siamo riusciti a trovare buoni tiri e a segnarli. Siamo felici della qualificazione, a febbraio torneremo a lavorare per farci trovare pronte all’Europeo”.