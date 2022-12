Eurolega, l'Olimpia a Belgrado ritrova tanti ex

15-12-2022 08:47

L’Olimpia sta vivendo un momento delicatissimo in Eurolega. I biancorossi hanno perso le ultime nove partite disputate nel massimo torneo di pallacanestro a livello europeo e oggi (19:00) sono attesi sul campo della Stella Rossa, reduce da cinque vittorie nelle ultime sei gare.

L’AX ritroverà, come avversari, diversi ex giocatori biancorossi. Una delle colonne della Stella Rossa è Nedovic (ha giocato 32 partite con 307 punti segnati con la maglia dell’Olimpia in due stagioni di Eurolega). Tra le fila della squadra di Belgrado ci sono anche Raduljica (una stagione a Milano, esattamente nell’annata 2016/17) e Bentil, protagonista, in maglia biancorossa, nella cavalcata della scorsa stagione conclusa con la vittoria dello Scudetto. Insomma, tre problemi in più per l’Olimpia.