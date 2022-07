Eurolega, l'MVP in carica Mirotic si rompe il tendine d'Achille

22-07-2022 22:34

Una tegola terribile cade sulla testa del Barcellona di Sarunas Jasikevicius: Nikola Mirotic si è infortunato gravemente nelle ultime ore in Serbia, come riportato dall’emittente locale Telesport.rs.

MVP della stagione 2021/22 di Eurolega, Mirotic è senz’altro uno di quei giocatori che non si possono sostituire. Tornato in Spagna nell’estate del 2020 dopo delle buonissime stagioni NBA, l’ala forte di origine montenegrina ha viaggiato a 16.9 punti di media a partita – solo Vasilije Micic, MVP delle Final Four, ha fatto meglio di lui – e 20.1 di valutazione, primeggiando in quest’ultima voce statistica.

Il Barcellona starebbe già correndo ai ripari in vista della prossima stagione: il sostituto designato dovrebbe essere l’esperto Chris Singleton, che già ha potuto percorrere spesso la Rambla nella stagione 2018/19, giocata con indosso i colori blaugrana. Ala grande molto più votata alla difesa che all’attacco, Singleton sarebbe il quarto innesto del mercato blaugrana dopo Kalinic e i due cechi Vesely e Satoransky.