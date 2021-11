Eurolega: Milano ancora sconfitta in Russia

19-11-2021 20:59

Dopo la disfatta contro lo Unics Kazan di mercoledì è arrivata la seconda sconfitta consecutiva in Russia nell’arco di due giorni per l’AX Armani Exchange Milano, che nella partita dell’undicesima giornata di regular season ha perso anche con lo Zenit San Pietroburgo per 74-68.

Nel primo quarto l’Olimpia parte decisamente meglio, con un parziale iniziale di 12-4, ma i padroni di casa recuperano fino a impattare sul 19-19 alla prima sirena, poi allungano con un parziale di 5-0 all’inizio del secondo quarto. I ragazzi di Ettore Messina tuttavia riescono a ribaltare la situazione arrivando all’intervallo lungo avanti 39-35.

Nel terzo quarto lo Zenit opera un nuovo sorpasso sul 43-42 arrivando anche sul +7 (57-50), qui Milano piazza un 7-0 a suo favore e si arriva agli ultimi minuti nuovamente in parità sul 60-60. LL’ultimo quarto è caratterizzato da un punteggio bassissimo, 14-10, ed è dei russi, che operano l’allungo decisivo sul 71-68 con un canestro di Billy Baron e un libero su due di Arturas Gudaitis.

Manca ancora più di un minuto ma l’Olimpia non va oltre un canestro di Sergio Rodriguez a 8 secondi dalla sirena. Lo spagnolo chiude con 20 punti e 6 assist, dall’altra parte 17 punti di Jordan Mickey. I milanesi vengono raggiunti così in classifica proprio dallo Zenit e inoltre staccati dal Real Madrid, vincitore ieri sulla Stella Rossa.

