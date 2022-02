25-02-2022 22:26

Si sono giocate oggi solo due partite della ventisettesima giornata della regular season di Eurolega, dato che Zenit San Pietroburgo-Barcellona è stata rinviata per lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Il Monaco ha battuto il Fenerbahce per 92-78, mentre il Panathinaikos ha avuto la meglio sulla Stella Rossa per 79-73.

