Europei, nuoto di fondo: oro per Acerenza e delusione Paltrinieri, argento Taddeucci

21-08-2022 12:26

Agli Europei di nuoto di fondo a Roma è andata in scena la 10 km, la specialità più prestigiosa essendo l’unica olimpica. La gara è stata vinta dall’italiano Acerenza, che trionfa in 1h5’034” battendo la coppia francese Olivier e Fontaine. Solo settimo il campione azzurro Gregorio Paltrinieri, uno dei grandi protagonisti del torneo continentale. Grande Italia anche nelle donne: vince la tedesca Leonie Beck, argento per la nostra Ginevra Taddeucci che batte la portoghese Angelica Andrè, terza all’arrivo.

Una grande soddisfazione per Acerenza, un oro meritato dopo una gara impeccabile e con una rimonta nel finale da brividi: “E’ stata davvero difficile, una gara super difficile, nel primo giro non abbiamo visto la barca e ho saltato rifornimento, nel secondo non sapevo nulla, nel terzo sapevo di avere 50” di ritardo. Ma ho cominciato a spingere. Ho iniziato a recuperare e sono super felice”.

Deluso invece Paltrinieri, che ha ammesso: “Faccio una fatica bestiale con questo mare, c’era un mare bestiale, ma al quarto giro ero distrutto, condizioni difficilissime, con questo mare faccio fatica. Oggi il mare era molto peggio di ieri”.