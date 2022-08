Europei, tre ori grazie alla rana e a Panziera. Delude Paltrinieri

16-08-2022 20:45

Continuano a piovere medaglie per l’Italia agli Europei di Roma: adesso sono 42 i podi e ben 16 i trionfi. La rana azzurra ha ancora una volta regalato un’altra doppietta: oro per Nicolò Martinenghi e argento per Simone Cerasuolo. Grandissima nei 100 dorso la Panziera, che dopo aver trionfato nei 200 si è concessa un bellissimo bis.

Delusione invece per Gregorio Paltrinieri, il favorito principale per vincere i 1500 stile libero. Il campione azzurro invece è arrivato secondo, alle spalle dell’ucraino Romanchuk, che durante la premiazione si è commosso (pensando a tutto quello che sta accadendo al suo popolo), emozionando tutto lo stadio. Sono arrivati infine tre bronzi: di Sara Franceschi nei 200 miti, della staffetta 4×200 stile libero mista e di Alberto Razzetti nei 200 farfalla.

Si aggiorna il medagliere, ma la situazione non cambia. L’Italia continua a dominare la scena, gli unici che tengono un po’ il ritmo degli azzurri sono gli ucraini.

Italia 16-15-11

Ucraina 9-2-0

Ungheria 4-7-2

Olanda 4-1-5

Gran Bretagna 3-4-6

Francia 3-4-6

Svezia 3-2-1

Romania 2-0-0

Svizzera 1-2-0

Grecia 1-1-0

Israele 1-0-0