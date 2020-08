Europei, tris Italia: Nizzolo d'oro

Grande soddisfazione per il ciclismo azzurro agli Europei in corso a Plouay, Francia. Giacomo Nizzolo, che ha appena vinto il titolo italiano, ha conquistato la medaglia d’oro nella prova in linea, battendo in volata il francese Arnaud Demare e il tedesco Ackerman.

Splendida prova della squadra del ct Davide Cassani, che ha annullato tutti i tentativi di fuga, permettendo a Nizzolo di scatenarsi nel finale e di imporsi allo sprint di mezza ruota su Demare. Dominio azzurro con tre titoli europei negli ultimi tre anni: Nizzolo succede a Trentin e Viviani.

OMNISPORT | 26-08-2020 16:39