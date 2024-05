Giro d'Italia, tappa 12: finalmente Alaphilippe! Gran numero del fuoriclasse francese, Narvaez ancora secondo

Azione d'altri tempi del francese: parte ai -100 dall'arrivo con Maestri, poi resta da solo sulle rampe del Monte Giove. Vittoria che profuma d'antico

Stavolta la fuga è quella giusta: Julian Alpahilippe c’aveva provato almeno in altre due occasioni, ma è la terza quella giusta. Vittoria netta, limpida, bellissima, di quelle che non passano inosservate: dopo tanti mesi difficili, il campione del mondo 2020-2021 piazzata l’acuto e conquista la tappa “dei muri”, quella che da Martinsicuro ha portato la carovana rosa a Fano dopo 193 km. Non cambia nulla nei piani alti della classifica, ma l’acuto di LouLou è quanto di meglio il Giro potesse ricevere in cambio dal fuoriclasse transalpino, al debutto nella corsa rosa.

Giro d’Italia, 12a tappa: LouLou e un’azione d’altri tempi

Alaphilippe ha dimostrato una volta di più di attraversare un gran bel periodo di forma: è partito a 100 km dal traguardo assieme a Mirco Maestri e l’ha lasciato sul posto sulle rampe (tremende) del Monte Giove, ultimo muro di giornata dove le pendenze in alcuni tratti hanno superato il 20%.

A quel punto, con ancora una quindicina di chilometri a separare i corridori dal traguardo, il francese ha tentato il tutto per tutto: è arrivato ad accumulare quasi un minuto di vantaggio su un drappello di uomini del quale facevano parte Narvaez, Hermans, Trentin, Scaroni, Valgren, Thomas, Leemreize e Smith ed è andato a tutta, riuscendo a raggiungere Fano senza dover faticare più di tanto e godendosi gli ultimi chilometri di giornata.

Narvaez allo sprint ha regolato Hermans conquistando un altro piazzamento di rilievo. Giornata interlocutoria per ciò che riguarda la classifica generale: Pogacar ha badato soprattutto a non prendere qualche “ventaglio”, col vento che ha dato particolarmente fastidio soprattutto nella seconda parte della tappa. Tappa corsa a velocità folli: oltre 44 km/h, davvero senza un attimo di tregua.

Giro d’Italia, tappa 12: ordine d’arrivo e classifica

L’ordine d’arrivo della quarta tappa del Giro:

Alaphilippe (Fra) in 4h07’44” Narvaez (Ecu) a 30” Hermans (Bel) s.t. Valgren (Ola) a 45” Scaroni (Ita) s.t. Trentin (Ita) s.t. Clarke (Gbr) s.t. Leemreize (Ola) s.t. Maestri (Ita) s.t. Thomas (Fra) s.t.

Questi i primi 5 in classifica generale (qui la classifica completa):

Pogacar (Slo) in 45h22’35” Martinez (Col) a 2’40” Thomas (Gbr) a 2’56” O’Connor (Aus) a 3’39” Tiberi (Ita) a 4’27”

Tappa 12, Martinsicuro-Fano: pagelle

ALAPHILIPPE 10: l’ha cercata e l’ha voluta con tutto se stesso, e finalmente l’ha trovata. Quella vittoria capace di cambiare il corso della storia, lui che diventa uno dei pochi eletti ad aver vinto una tappa in tutti e tre i grandi giri. Ma è come lo fa che stupisce: parte da lontanissimo, resiste, emoziona, vince. Meraviglioso. E Lefevere stavolta avrà qualcosa da ridire?…

l’ha cercata e l’ha voluta con tutto se stesso, e finalmente l’ha trovata. Quella vittoria capace di cambiare il corso della storia, lui che diventa uno dei pochi eletti ad aver vinto una tappa in tutti e tre i grandi giri. Ma è come lo fa che stupisce: parte da lontanissimo, resiste, emoziona, vince. Meraviglioso. E Lefevere stavolta avrà qualcosa da ridire?… MAESTRI 8: bravissimo Mirco, che ha capito che con Alpahilippe avrebbe potuto prendere il treno buono e che ha resistito finché ha potuto, arrendendosi solo sulle rampe del Monte Giove. Avrebbe meritato un piazzamento migliore per l’audacia: il nono posto non lo ricompensa.

bravissimo Mirco, che ha capito che con Alpahilippe avrebbe potuto prendere il treno buono e che ha resistito finché ha potuto, arrendendosi solo sulle rampe del Monte Giove. Avrebbe meritato un piazzamento migliore per l’audacia: il nono posto non lo ricompensa. NARVAEZ 7,5: condizione di forma strepitosa e altro piazzamento pesante per l’ecuadoriano, che continua ad animare e onorare il Giro come meglio non potrebbe. Nel finale anticipa Hermans in volata: Alaphilippe era troppo lontano, ma lui ha poco da rimproverarsi.

condizione di forma strepitosa e altro piazzamento pesante per l’ecuadoriano, che continua ad animare e onorare il Giro come meglio non potrebbe. Nel finale anticipa Hermans in volata: Alaphilippe era troppo lontano, ma lui ha poco da rimproverarsi. SCARONI 7: ha spiegato che il Team Polti Kometa aveva messo il cerchietto rosso su questa giornata. La tattica è perfetta, ma i piani li fa saltare tutti Alaphilippe che anticipa la carovana con un’azione memorabile. Ottimo piazzamento finale.

ha spiegato che il Team Polti Kometa aveva messo il cerchietto rosso su questa giornata. La tattica è perfetta, ma i piani li fa saltare tutti Alaphilippe che anticipa la carovana con un’azione memorabile. Ottimo piazzamento finale. POGACAR 6,5: s’è visto poco, anzi pochissimo, ma è stato guardingo e attento. Perché un paio di ventagli a un certo punto si sono aperti, e lui s’è fatto trovare sempre dalla parte giusta del gruppo. Sta gestendo le forze e la corsa.

s’è visto poco, anzi pochissimo, ma è stato guardingo e attento. Perché un paio di ventagli a un certo punto si sono aperti, e lui s’è fatto trovare sempre dalla parte giusta del gruppo. Sta gestendo le forze e la corsa. SCHACHMANN E SHEFFIELD 5: era una tappa cucita su misura per le loro caratteristiche, ma chi l’ha visti? Mai della partita, con annessa occasione sprecata per provare a puntare all’acuto.

Giro d’Italia, domani tocca di nuovo ai velocisti

Tornano a fare la voce grossa i velocisti: da Riccione a Cento tappa di pianura totale, con arrivo in volata pressoché scontato. Altra occasione ghiotta per Jonathan Milan per rimpinguare il bottino di successi parziali (siamo a due) e soprattutto di punti legati alla maglia ciclamino.