F1, Grosjean: "La mia vita è cambiata dopo l'incidente"

In una lunga intervista concessa al quotidiano L’Equipe, Romain Grosjean ha parlato di tutti gli avvenimenti che hanno seguito il terribile incidente nel Gran Premio del Bahrain. A seguito di quelle scioccanti immagini, la gente ha totalmente cambiato il modo di vedere le sue gare.

Secondo l’ex pilota della Haas, gli haters hanno smesso di criticare il suo atteggiamento “estremamente” aggressivo capendo che la sua guida derivava da un pacchetto tecnico non all’altezza dei top team. Questo fatto quindi lo portava spesso a dover attaccare per raccogliere dei buoni risultati e sperare di ottenre punti in classifica.

“L’incidente ha cambiato la mia vita”, ha dichiarato il francese. “Ora, ad esempio, non posso neanche andare la supermercato per fare la spesa. Il mio account Instagram segnava 900.000 persone, mentre adesso sono arrivato a 1.4 milioni. Fortunatamente gli haters si sono calmati un pò e hanno smesso di parlare di me in modo negativo”.

“Oggi mi trattano come il ragazzo che è riuscito ad uscire dalle fiamme”, ha proseguito. “Ho fatto cose stupide e ho preso molti rischi nel corso della mia carriera, ma non ho mai avuto tra le mani una vettura veloce come la Mercedes. Mi sono sempre trovato nella condizione di dover attaccare. Il nostro lavoro è passione e ci ho quasi rimesso la vita per guadagnare due posizioni mentre lottavo per la 19° posizione. Chi mi ha criticato non ha mai capito che un pilota, quando sale in vettura, rischia sempre la vita”.

OMNISPORT | 26-01-2021 15:23