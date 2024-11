Verstappen, il talento non è di papà Jos ma di mamma Sophie Kumpen: a un passo dalla F1 batteva Trulli e Fisichella

La conquista del quarto titolo in F1 di Max Verstappen è frutto di una carriera votata alla vittoria da inseguire con la massima determinazione, come gli ha insegnato il padre Jos. Ecco come Max è diventato il campione di oggi

Quattro volte campione del mondo, consecutivamente. Difficile trovare un modo originale, oggi, per celebrare la grandezza di Max Verstappen che a Las Vegas si è cinto del quarto alloro iridato di fila entrando ancor di più nell’olimpo dei più grandi della F1. Ma se ci si chiede da dove abbia preso questo talento immenso la risposto potrebbe sorprendere.

Per molti gli deriva non da papà Jos, padre severo che ne ha indirizzato sicuramente la carriera e la disciplina, ma da mamma Sophie Kumpen. Pilota anche lei, considerata tra i migliori della sua generazione, capace di battere molti maschietti che poi hanno fatto carriera in Formula 1, da Trulli a Fisichella. Ma che ha scelto la famiglia alle corse.

Max Verstappen: non solo papà Jos, il grande talento di mamma Sophie

Max Verstappen si sa ha geni da Formula 1. Tutti conoscono e ricordano papà Jos, ex pilota di F1 con Benetton dove ha fatto coppia con Michael Schumacher, Simtek, Footwark, Tyrrel, Stewart, Arrows e Minardi, per molti all’epoca un talento inespresso che ha forgiato la carriera e la disciplina del figlio anche in maniera e con modi duri. In pochi ricordano che la la madre, Sophia Kumpen ha gareggiato in auto. Anzi chi l’ha vista, chi l’ha conosciuta giura ancora oggi di essersi trovata dinanzi a un vero talento al volante. Chiunque abbia gareggiato con lei giura di aver visto uno dei migliori pilota degli anni ’90.

Da Horner a Button: “La mamma di Verstappen era tra i migliori”

Ancora oggi, come detto, sono in molti a ricordare il grande talento di Sophie Kumpen. Uno di questi è proprio Christian Horner, team principal proprio della Red Bull che Max ha portato sul tetto del mondo 4 volte e all’epoca, negli anni ’90, pilota come mamma Verstappen: “Ho gareggiato contro di lei nel 1989, nel Campionato Mondiale Junior Karting. In quella gara c’erano piloti di grande talento, come Jan Magnussen, Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella o Dario Franchitti. E lei era tra i dieci migliori piloti del mondo, senza dubbio”.

“Sophie, la madre di Max, era una pilota fantastica. Quando andavo sui kart nel 1995, lei era la mia compagna. Ho visto come guidava, so che era molto brava “, dice Jenson Button, campione del mondo di F1 nel 2009 con la Brawn GP.

Sophie Kumpen, chi è la mamma di Max Verstappen

Belga, come Max, figlia del pilota di kart Robert e nipote del pilota di Rally, Paul, Sophia ha iniziato a correre a 11 anni ma ha interrotto la sua carriera a 21 con diversi titoli al suo attivo gareggiando contro uomini. Campionessa del Belgio, a 16 anni si classificò nona nel mondiale della categoria Formula A, ma ciò che si ricorda soprattutto è la vittoria nel prestigioso Trofeo Andrea Margutti, dove sconfisse il due volte campione del mondo della specialità, Jarno Trulli nel 1995.

Sophie addio sogni di gloria: il matrimonio, i figli, l’addio alle corse

Considerata un grande talento, la giovane Sophie sembrava destinata a una fulgida carriera, chissà qualcuno le aveva anche prospettato un futuro in F1 per rinverdire i fasti di quelle poche donne, l’ultima Giovanna Amari, che erano sbarcate nel circus. Ed invece la sua vita cambia. Conosce Jos Verstappen nel 1996, l’anno dopo quella grande vittoria e lì finisce di fatto la sua carriera nel mondo dell’automobilismo.

Si sposa, arrivano due figli, Victoria e appunto Max. Da qui la scelta di fare la moglie e la mamma a tempo pieno. Non senza rimpianti ma anche con le tante soddisfazioni che SuperMax le sta regalando: “Volevo entrare in Formula 1. Avevo già provato alcune macchine, ma ho sposato il padre di Max e ho dovuto prendere una decisione. Era un pilota di Formula 1 e abbiamo viaggiato molto. Quindi ho rinunciato al mio sogno, ma ora mi sto divertendo molto vedendo che mio figlio sta facendo quello che volevo fare”.

Sophie, il divorzio da Jos, il talento anche di Victoria sorella di Max

Sophie ha divorziato da Jos nel 2008, quando Max aveva 11 anni e aveva già iniziato il rigido addestramento del padre, con punizioni e rimproveri ogni volta che subiva una sconfitta. Max andò a vivere con Jos, Victoria, la sorella, con Sophie . “Victoria sarebbe stata una grande pilota, ma è interessata ad altre cose”, ha detto una volta Max.

Così come Jos Verstappen si è rifatto una vita, risposandosi venendo anche denunciato per maltrattamenti dalla seconda moglie, anche Sophia si è ricostruita una vita, continua a recarsi spesso alle corse al fianco di Max che oggi è quattro volte campione del mondo con quel dna di vincente che forse ha ereditato proprio da mamma Sophie.