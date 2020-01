F1: Michael Schumacher, "foto rubate in vendita per un milione"

Indiscrezioni scioccanti su Michael Schumacher in arrivo dall'Inghilterra: secondo quanto riporta il Daily Mirror, uno sconosciuto avrebbe fotografato il sette volte campione del mondo nella sua villa di Ginevra, dove l'ex ferrarista è in riabilitazione dopo l'incidente del dicembre 2013, e avrebbe poi messo in vendita le immagini per un milione di sterline (circa 1,17 milioni di euro).

Secondo quanto riporta il tabloid britannico, la famiglia ha provveduto ad avvertire le forze dell’ordine su quanto accaduto. La vicenda risalirebbe all'anno scorso. Da allora, nessuna foto è stata pubblicata, né dalla stampa, né sui social.

Da quando è stato vittima del grave incidente sugli sci a Meribel, Schumacher è sparito dalla scena pubblica, dietro al muro di privacy eretto dalla sua famiglia, che solo in alcune circostanze ha lasciato trapelare alcune informazioni sul suo stato di salute.

In una recente lettera ai sostenitori del fan club di Kerpen in Germania, la moglie Corinna ha invitato i tifosi a credere nella ripresa di Michael: "Le grandi cose iniziano con piccoli passi. Molte piccole particelle possono formare un enorme mosaico. Insieme siete più forti ed è esattamente così che le forze combinate del movimento KeepFighting rendono più facile incoraggiare gli altri", è il messaggio di Corinna, che fa riferimento alla fondazione KeepFighting, che supporta altre vittime di incidenti e investe nella ricerca sul cervello e sul midollo spinale.

Di Schumi ha parlato recentemente anche Sebastian Vettel: "Chiunque venga dopo Schumacher deve mettersi in fila e sapere di essere indietro.Penso che le prestazioni di Michael siano state e siano ancora uniche. E' stato lui a segnare la svolta per la Formula 1 ed il motorsport in Germania. Tutti quelli che vengono dopo di lui si uniscono al gruppone che è alle sue spalle. Lo vedo chiaramente".

SPORTAL.IT | 22-01-2020 10:23