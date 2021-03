F1, Vettel: "C'è tempo per il quinto Mondiale"

Sebastian Vettel si mostra sempre più ambizioso all’inizio della sua avventura in Aston Martin. Il pilota tedesco in un’intervista a RaceFans ha confessato di puntare al quinto titolo dal 2022, quando il cambio di regolamento rivoluzionerà le gerarchie in F1: “Dal punto di vista dell’età, penso di avere ancora molto tempo a disposizione per vincere un Mondiale. Il quinto titolo iridato, però, dipenderà dalle circostanze di come andranno le cose nel prossimo futuro”.

“È una questione di avere la macchina e la squadra intorno a te. In Formula 1 è stato sempre così, negli ultimi anni dovevi essere su una Mercedes per sperare di vincere il campionato. Penso che volte ci siamo avvicinati con la Ferrari, ma mai abbastanza. Ora sono in un team più piccolo, una cosa dovuta in parte al fatto che non costruiamo il nostro motore. Ma da quello che ho visto penso che le persone siano capaci e talentuose. Adesso in Formula 1 forse non servono più dai tre ai cinque anni per vincere, lo scopriremo in futuro”.

OMNISPORT | 10-03-2021 08:36