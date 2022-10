24-10-2022 16:14

Jacques Villeneuve ha attaccato duramente Stroll dopo il brutto incidente provocato con Alonso, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori: “Dovrebbe essere sospeso per una gara. Per me è patetico ed estremamente pericoloso”.

“Le penalità in pista non bastano quando si pone fine alla gara di un altro pilota peraltro mettendone a rischio l’incolumità – continua Villeneuve -. La manovra era intenzionale: la poca severità dei commissari è totalmente inaccettabile”.