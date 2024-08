Fiamingo racconta le Olimpiadi di coppia con Paltrinieri: lo choc del Villaggio e l’emozione finale

I Giochi di Fiamingo: l'oro nella spada femminile a squadre, i disagi vissuti nel Villaggio e l'onore di essere portabandiera dell'Italia col compagno

L’oro nella spada femminile a squadre e l’indescrivibile emozione di chiudere i Giochi da portabandiera con il proprio compagno di vita. Ecco le immagini di Parigi 2024 che Rossella Fiamingo porterà per sempre con sé. E, forse, non dimenticherà neppure i disagi vissuti nel Villaggio olimpico.

Fine dei Giochi: Fiamingo e Paltrinieri portabandiera dell’Italia

Al Corriere della Sera la schermitrice catanese ha raccontato le sensazioni provate quando è arrivata la chiamata di Malagò. “È stata la ciliegina sulla torta dopo il titolo conquistato e dopo l’argento e il bronzo vinti da Greg. Credevo che le mie Olimpiadi fossero finite il 31 luglio, invece due giorni fa è arrivata la telefonata di Giovanni Malagò. E il cuore si è messo a battere a mille: non c’è nulla di più bello che portare la bandiera, se poi succede di farlo in coppia con il tuo compagno di vita, allora diventa indimenticabile. Quando ho sentito la proposta, non ci volevo credere: ero frastornata”.

Rossella e Greg: com’è vivere un’Olimpiade in coppia

Belli, bravissimi e vincenti: anche a Parigi Fiamingo e Paltrinieri hanno reso grande l’Italia. In merito all’esperienza condivisa dei Giochi, Rossella non ha dubbi: “È bellissimo, anche se durante le rispettive gare non avevamo tante occasioni per vederci. Però ci siamo raccontati tutto, ci siamo confrontati. Io avevo terminato da alcuni giorni, visto che la scherma si è conclusa prima del nuoto, ma non potevo sentirmi in vacanza finché Greg era impegnato. Ora viene il tempo per divertirci, per rilassarci e per goderci le medaglie. Con due persone come noi può funzionare: siamo impegnati in sport differenti, ma gli obiettivi sono gli stessi e siamo così riusciti ad aiutarci a vicenda e a sostenerci”.

Anche Fiamingo boccia il Villaggio: cosa non ha funzionato

Tra le polemiche che hanno accompagnato le Olimpiadi parigine quelle riguardanti il Villaggio riservato agli atleti. Anche Rossella Fiamingo lo ha stroncato. “La grande pecca è stata la mancanza dell’aria condizionata: ha offuscato gli aspetti positivi – ha rivelato al CorSera -. C’erano tante camere esposte al sole e non climatizzarle è stato un errore: un atleta quando termina una gara non può tornare al villaggio e scoprire che non ha una stanza confortevole perché è caldissima. È un problema non da poco: ti addormenti tardi e con difficoltà, ti svegli presto e sei sudato, diventi nervoso, rovini insomma l’atmosfera”.