Figuraccia Mughini in diretta tv per colpa di Sarri

La questione di mercato più calda dell’estate è e rimarrà con ogni probabilità il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. I tifosi del Napoli sono inferociti e lo hanno accusato di tradimento, quindi è inevitabile che anche nelle varie trasmissioni televivise se ne parli tanto. Per Giampiero Mughini però la cosa si è rivelata un boomerang, perché ha rimediato una brutta figura in diretta nella trasmissione serale dell’emittente partenopea canale 21.

Forgione, replica al veleno – Il noto opinionista bianconero aveva attaccato Angelo Forgione per alcune frasi scritte sul suo blog, dove aveva scritto che la Juventus impoverisce il sistema. Mughini le ha definite pagliacciate intimando di smettere di scriverle, ma la replica di Forgione non si è fatta attendere: “Mughini, guardi che queste cose le ha dette detto Sarri. E se si parla di coerenza lei non è la persona giusta, uno che dice che i napoletani non tifano per una squadra italiana e poi dice che voleva nascere a Parigi. Fu il suo allenatore a dire che la Juve impoverisce il sistema, lei non è aggiornato, ora deve chiedere scusa”.

James più vicino – Nel frattempo però qualche buona notizia per i sostenitori partenopei arriva. Il talentuoso colombiano James Rodriguez è veramente ad un passo. anche De Laurentiis è uscito allo scoperto e si è esposto in prima persona parlando dell’eventuale approdo all’ombra del Vesuvio dell’ex giocatore del Real Madrid, che Ancelotti conosce molto bene avendolo già allenato in passato.

SPORTEVAI | 21-06-2019 10:40