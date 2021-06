Filippo Inzaghi ad un passo dal Brescia

Dopo l’amara retrocessione in Serie B con il Benevento, al termine di un pessimo girone di ritorno, la carriera da allenatore di Filippo Inzaghi dovrebbe proseguire proprio nel torneo cadetto, dove finora l’ex attaccante di Juventus e Milan ha ottenuto le maggiori soddisfazioni, con una qualificazione ai playoff con il Venezia e la vittoria del campionato con lo stesso Benevento a suon di record.

Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale di Brescia’, infatti, Super Pippo ha raggiunto l’accordo con il presidente Massimo Cellino: sarà quindi il tecnico piacentino a guidare le Rondinelle nella stagione 2021-2022.

La firma è prevista per la metà di settimana prossima. Il Brescia, retrocesso dalla A al termine della stagione 2019-2020, è reduce da un’annata in chiaroscuro: dopo ben tre cambi di panchina (da Gigi Delneri a Pep Clotet, passando per Diego Lopez), la squadra è riuscita a qualificarsi per i playoff, uscendo però al primo turno contro il Cittadella, poi finalista sconfitto dal Venezia.

Nonostante l’ottima media punti Pep Clotet non è rimasto sulla panchina dei biancoazzurri: Inzaghi è pronto a raccoglierne il testimone.

OMNISPORT | 06-06-2021 10:39