Fortnite, uso e vendita di cheat: Epic Games denuncia 2 youtuber

Epic Games non perdona, soprattutto se si tratta di ‘imbrogliare‘ in Fortnite grazie a software e mezzi alternativi… A scatenare l’ira della casa di sviluppo statunitense, 2 famosi youtuber: Excentric e il suo socio “Golden Modz” (oltre 1,7 milioni di iscritti). Che cosa avranno combinato per essere addirittura citati in giudizio?

Sui loro canali condividevano principalmente video dedicati a GTA V e a Fortnite, mostrando agli utenti diversi trucchi e strategie, definendoli “poteri magici” (e la piattaforma che li commercia questi ‘superpoteri’ è collegata allo youtuber Brandon Lucas, in arte Golden Modz). Epic Games, che non può tollerare di certo questo ‘mestiere’, ha deciso di portare la questione in tribunale.

I due youtuber dovranno rispondere alle accuse presso la corte federale della Carolina del Nord: nei documenti di denuncia si legge ‘violazione del copyright‘, perché, a quanto pare, sarebbe stato inserito un codice informatico non autorizzato nella sorgente di Fortnite, protetto appunto dal diritto d’autore. In questo modo i due ragazzi avrebbero effettivamente alterato l’esperienza di gioco originale.

Non solo. Golden Modzè anche accusato di vendere “cheat” e “hack” attraverso i suoi due siti che spesso pubblicizza nei suoi video, guadagnando bei soldi in modo illegale, ai danni ovviamente di Epic Games e tutti gli utenti che popolano la community di Fortnite. Come andrà a finire questa storia?

HF4 | 18-10-2018 09:30