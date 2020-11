Francesco Totti, Ilary Blasi e il Covid: le loro condizioni

La scelta del silenzio è stata condivisa e dettata dalla sensibilità personale e dall’esigenza di ritirarsi in una stanza tutta per sé, che proteggesse la famiglia in uno dei momenti più dolorosi vissuti fino ad ora da Francesco Totti e, di riflesso, anche da sua moglie Ilary.

Francesco Totti e la perdita dolorosa del padre Enzo

Affrontare il Covid ha segnato e compromesso la serenità dell’ex capitano della Roma, che ha perso suo padre Lorenzo ad ottobre in conseguenza dell’aggressione della malattia, e ha assistito alla lotta di sua madre Fiorella, la quale ha combattuto e superato il coronavirus. Prove che Francesco sta provando ad elaborare. La Roma, il calcio, le sue società nulla ha più la centralità di prima, alla luce di quanto sta avvenendo. Le condizioni di salute di Totti e Ilary, a distanza di settimane dalla notizia, sono migliorate e su questo si è soffermato anche Alfonso Signorini.

Anche Francesco e Ilary hanno contratto il virus e, risultati positivi al tampone, hanno deciso di mantenere sotto stretto riserbo la cosa, fino all’esplosione della notizia, confermata all’agenzia ANSA da una fonte vicina alla coppia.

Ilary e Totti hanno assunto atteggiamenti distaccati, anche sui social, senza mai parlare esplicitamente del loro isolamento, pur mantenendo rapporti telefonici e social con la famiglia e gli amici più cari che sempre sono rimasti accanto a Francesco, il quale come conferma il direttore di Chi, avrebbe subito più violentemente le conseguenze del Covid accusando i sintomi della malattia.

Le rivelazioni su Totti e Blasi di Alfonso Signorini

Come svela Signorini a Casa Chi, programma social che tiene per i suoi followers, Ilary ha reagito fisicamente meglio. “Certo che continuo a sentire Ilary Blasi. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente, ma lo stesso vale con Alessia Marcuzzi. Tra l’altro Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese”, ha detto scherzando.

E poi ha aggiunto: “La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza Covid. Totti non ha passato una bella esperienza. Tutti e due si sono ammalati di Coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così. Per Francesco è stato anche peggio”.

Dettagli che aggiornano gli estimatori della coppia e che, in parte, aveva anticipato anche Antonio Cassano, ex compagno alla Roma di Francesco, con cui mantiene un rapporto di amicizia vero. In attesa di un ritorno di Totti in società, alla sua Roma, sperato e atteso dai suoi tifosi e a giorni più sereni.

VIRGILIO SPORT | 19-11-2020 10:41