Francia, Rabiot: "Giroud ha fatto un percorso incredibile"

04-12-2022 23:46

Avversari in Serie A, compagni in Nazionale. Nel giorno in cui Olivier Giroud ha battuto il record di marcature con la maglia della Francia, Adrien Rabiot si complimenta con il centravanti del Milan: “È incredibile il percorso che ha fatto per arrivare sino a qui. Lo aspettavamo nello spogliatoio per festeggiare, ma purtroppo ha dovuto fare l’antidoping. È una persona davvero umile, lo celebreremo in hotel. Anche Lloris, che oggi ha battuto il record di presenze, è una figura molto importante per tutti noi”, le sue parole riportate da L’Equipe