Chi è Frankie Dettori, il fantino italiano che ha dichiarato bancarotta dopo aver conquistato Inghilterra e la Regina Elisabetta

Il re dell'ippica britannica ha ammesso la bancarotta e di aver perso il suo patrimonio chiudendo anche un contenzioso con l'agenzia delle entrate inglese

Quel che si sta consumando, a causa delle ammissioni dello stesso interessato e che vertono su una questione delicatissima quanto il fisco, sta oscurando il mito Frankie Dettori il quale, senza ulteriori giri di parole e il ricorso a espressioni parziali ha ammesso di essere finito in bancarotta.

Non rimane più nulla (o quasi) della sua inimitabile carriera da fantino, le enormi cifre derivanti da introiti sportivi e accordi commerciali e tutto quel che gli è derivato dal suo talento e dalla sua capacità di incidere nella storia di questo sport amato e seguito in Gran Bretagna.

Bancarotta per Frankie Dettori, il re dell’ippica

Sembra impensabile, eppure affermare che Frankie Dettori si ritrova in bancarotta è triste ma corretto, anche se a essere al centro di una vicenda scabrosa quanto sgradevole è un personaggio entrato di diritto nelle grazie della Regina Elisabetta II, che gli affidò un compito di pregio quanto difficile ovvero seguire con l’attenzione dovuta i suoi purosangue, amati da autentica appassionata cavallerizza quale era la sovrana del Regno Unito.

Ma di chi parliamo, quanto citiamo il fantino, italiano di nascita e sardo di origine, ma britannico d’adozione e di fatto inglese a tal punto da sentirsi visceralmente, mentalmente legato di triplo filo alle sorti dell’Inghilterra, una sorta di paese dell’eterna età dell’oro fino alla nota ammissione che è già divenuta un caso?

Fantino da primato, ha accumulato negli anni un patrimonio inarrivabile ma nella famigerata intervista choc, citata in ogni dove, ha ammesso di aver dilapidato una ricchezza encomiabile pari a 20 milioni di euro: “Negli ultimi sei mesi, i miei consulenti hanno lavorato nel tentativo di trovare una soluzione alla mia situazione finanziaria. Purtroppo non è andata bene, presenterò istanza di fallimento”, ha detto a Mail Sport.

“Sono rattristato e imbarazzato e consiglierei agli altri di prendere più saldamente le redini delle proprie questioni finanziarie. La bancarotta è una decisione importante e le conseguenze influenzeranno per molti anni la mia vita. Sono sollevato di poter porre fine a questa questione, questo mi consente di ripartire e concentrarmi sulla mia carriera equestre internazionale”, ha concluso.

Chi è Frankie Dettori

Ma chi è Dettori e che cosa sappiamo, davvero, di questo protagonista della scena sportiva britannica che ha trovato fortuna e soldi all’estero?

Lanfranco “Frankie” Dettori (diminutivo anglofono più semplice per il suo grande pubblico britannico) è figlio di Gianfranco, a sua volta stella sarda dell’ippica che ha trasmesso al figlio DNA e talento per i cavalli. Nato a Milano il 15 dicembre 1970, fin dall’infanzia l’ambiente in cui cresce il giovane Dettori è denso di stimoli nella direzione dello sport eletto: vive accanto a uno dei maggiori fantini dell’epoca, suo padre, il quale matura la convinzione che suo figlio possa emularlo.

E forse superarlo, in fatto di risultati tant’è che quando si presenta l’occasione di un trasferimento nella patria dell’ippica, non esita a condividere questa strada. Ad appena 14 anni si trasferisce a Newmarket, cittadina nota per accogliere uno degli ippodromi più celebri e noti d’Inghilterra; è un ragazzino con le idee chiare ma pur sempre un adolescente che l’ambizione e il talento portano lontano da casa. Eppure non ha mai negato di avere un tatuaggio, Italia e cinque stelle, quanti sono i suoi figli avuti dalla moglie, figlia di un professore di Cambridge.

Il prediletto della Regina Elisabetta

Le vittorie di Dettori gli hanno permesso così di diventare membro dell’Impero Britannico e di presenziare più volte a Buckingham Palace e di entrare nelle grazie della Regina Elisabetta. Da fantino ha vinto tutto ed è diventato re di Ascot, tempio dell’ippica britannico, di cui Frankie detiene il record di sette vittorie conquistate nel 1996, quando s’impose in tutte le corse del 28 settembre 1996 ad Ascot, di fatto entrando nella leggenda dello sport mondiale. Già nel 2012 fu al centro di un episodio controverso con un test di positività alla cocaina che portò a 6 mesi di squalifica.

Nel 2012 risultò positivo, dopo un controllo antidoping, alla cocaina e fu squalificato per sei mesi. Nel 2017 è diventato il primo nella storia a vincere cinque volte il Prix de l’Arc de Triomphe, una delle corse europee più prestigiose. Aveva annunciato il ritiro nel 2023, salvo poi tornare e proseguire la carriera negli Stati Uniti.

Gli interessi extra ippica

Il contenzioso con il fisco britannico, l’HMRC, è stato uno dei motivi che ha motivato Dettori a cambiare contesto e paese, anche se la sua proposta di ridurre l’ammontare delle tasse da pagare è caduta nel vuoto. Non è stata accolta nemmeno la richiesta di procedere con una trattativa “privata”, cioè senza rivelare le generalità del personaggio coinvolto.

Il re in Gran Bretagna ha avviato numerose attività al di fuori dell’ippica, dalla catena di ristoranti Frankie’s Bar & Grill oltre alle partecipazioni a diversi reality compreso il Grande Fratello Vip inglese.