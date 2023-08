Funerale di Carlo Mazzone, Calori: "Era l'allenatore della gente"

"Arrivava al cuore delle persone, per tanti giocatori che ha allenato è stato anche un padre"

22-08-2023 12:42

“Era un allenatore che prima di tutto conquistava i suoi giocatori, con i modi e con gli atteggiamenti ed era particolare in tutto”. Così l’ex difensore del Perugia e allenatore, Alessandro Calori, parlando di Carletto Mazzone al funerale dell’ex tecnico morto il 19 agosto scorso a 86 anni, che si è svolto ad Ascoli Piceno. “Lui sdrammatizzava anche su cose che potevano dar fastidio, penso che sia stato l’allenatore di tutte le squadre perché era l’allenatore della gente. Arrivava al cuore delle persone ed è stata una persona straordinaria. Per questo penso che abbia lasciato un ricordo ovunque sia stato. Per tanti giocatori che ha allenato è stato un padre oltre che un allenatore e questo lo riconoscono tutti”, ha aggiunto in chiusura Calori. (ServizioDi Sandro Perozzi)