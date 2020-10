Gaffe di Rainews su Buffon diventa virale sul web

Il web non perdona e così un semplice refuso in una news lanciata dall’account Twitter di Rainews si trasforma in un autentico tormentone social. Protagonista inconsapevole e in parte vittima della vicenda è Gianluigi Buffon, trasformato in “Gianluigi Buffone” da un tweet della pagina dell’emittente nazionale che ha scatenato l’ilarità dei tifosi di ogni colore.

L’errore nel tweet di Rainews

Il post di Rainews riguardava la segnalazione da parte dell’Asl di Torino alla Procura del capoluogo piemontese dei 7 giocatori della Juventus che hanno abbandonato la “bolla” istituita dal club bianconero dopo i casi di positività registrati la scorsa settimana.

“Nel mirino dell’azienda sanitaria – twitta Rainews, pronta a segnalare alla Procura i giocatori della Juve, sono finiti Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo Luis da Silva, Paulo Dybala, Ronaldo, Gianluigi Buffone e Merih Demiral”.

L’ironia degli utenti social

Chiaro il refuso del giornalista che ha postato la notizia, ma gli utenti di Twitter non hanno avuto pietà, lanciando “Gianluigi Buffone” tra i top trend. “Io sto morendo per Gianluigi buffonE in tendenza”, commenta Enea. “Un “Gianluigi Buffone” è per sempre…”, aggiunge ArtofFootball.

“Gianluigi Buffone…. Mi chiedo come Rai news chiami Andrea Pirlo…”, ironizza invece Watch_Dog. “State attenti col T9 alla Rai…”, ammonisce Enrico, riconducendo l’errore all’intervento del correttore automatico di testo.

Biagio, invece, insinua il dubbio che l’errore fosse voluto: “Rainews scrive ‘Gianluigi Buffone’? Errore del correttore ortografico o voluto? Violare l’isolamento fiduciario per raggiungere la nazionale non è giustificabile ma comprensibile. Violarlo per raggiungere la D’Amico…”.

SPORTEVAI | 07-10-2020 11:17