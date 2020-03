GF Vip, Wanda Nara in quarantena: "Che mi ha insegnato il virus"

Per Wanda Nara quanto sta accadendo ha scardinato l’ordine delle priorità, sia nella vita sia al presente di una grande opportunità, come quella del Grande Fratello Vip. Ha saputo e continua a dimostrare senso di responsabilità. E fiducia nelle istituzioni, concetto che in modo semplice, ma efficace palesa nei pressoché quotidiani aggiornamenti via social da Parigi. E’ lì che la moglie agente di Mauro Icardi ha deciso di riunire la sua famiglia e di seguire con attenzione l’evolversi degli eventi, preservando sé e i suoi figli da quanto sta avvenendo fuori. Ha lasciato Milano per ricongiungersi a Mauro, dall’estate scorsa al PSG, e al suocero ed è lontana dai suoi affetti.

Wanda Nara: che cosa mi ha insegnato il virus

A Caras, rivista argentina che le dedica la copertina, Wanda ha confidato i suoi timori e le sue ansie. “Il virus mi ha insegnato che posso vivere con meno cose”, ha detto dalla sua dimora parigina dove sta trascorrendo la quarantena spiegando che la sola idea di uscire: “Mi dà il panico”. In attesa di tornare alla sua città, al suo quotidiano, Wanda Nara continua a mantenere un legame con l’Italia e a ribadire la necessità di osservare le regole imposte dai provvedimenti adottati in concomitanza con l’emergenza coronavirus.

Come lei stessa ha spiegato con estrema trasparenza in un video messaggio indirizzato ai concorrenti di questa edizione del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini e la partecipazione di Pupo (altro opinionista del reality), questo è il momento della ragione. Della saggezza e della gratitudine nei riguardi del personale sanitario.

I post seguito sono messaggi che tendono a trasmettere alcuni contenuti molto definiti, rivolti ai propri followers in questo momento di grande sofferenza per l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus. Il Covid-19 ha cambiato le nostre vite e anche Wanda Nara ha deciso di mutare quello che era il suo stile di vita. Lontana dai suoi collaboratori più stretti e dagli amici a cui è più legata (e che mai la lasciano sola), Wanda continua a sollecitare l’attenzione.

Il post che parla di passato ma guarda al futuro

L’ultima dedica, sensibile e apprezzata, che la Nara fa a tutti in questo momento drammatico dell’emergenza coronavirus è struggente: “Sognando che tutto sarà come prima”. Poche parole molto emozionanti, anche perché la protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai alle battute conclusive proprio a causa del Covid-19, ha postato poi un post per sua madre, Nora Colosimo.

VIRGILIO SPORT | 25-03-2020 15:56