Ginnastica Ritmica: subito vittoria per Sofia Raffaeli

Bene l'azzurra nella prima tappa di Coppa del Mondo di Atene

19-03-2023 13:18

Inizia al meglio la stagione per Sofia Raffaeli che vince la prima tappa del circuito internazionale di World Cup in scena al Palaio Faliro di Atene.

La campionessa del mondo in carica di ginnastica ritmica mantiene la testa della classifica All around con il totale, sui quattro attrezzi, di 131.750 (CE 34.850 – PA 32.650) – CV 33.250 – NA 31.000) a più di due punti dalla bulgara Stiliana Nikolova che deve accontentarsi della piazza d’onore con 129.550. Nulla da fare anche per l’altra bulgara in gara, Boryana Klaeyn, che finisce al terzo posto con il complessivo di 127.600. Ai piedi del podio greco l’uzbeca Takhmina Ikromova, a quota 125.300.

“Sono molto contenta per come è andata la gara – ha affermato È stato la Prima World Cup della stagione con tutti esercizi nuovi quindi mi ritengo molto soddisfatta. Sono felice di aver portato in pedana quattro routine buone ma non al massimo delle mie capacità. Io e Julie (Cantaluppi, ndr.) abbiamo deciso di togliere qualche difficoltà che proverò a fare nelle finali di specialità. Darò come sempre il massimo!”