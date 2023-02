Golf: Tiger Woods torna in campo al The Genesis Invitational

A distanza di sette mesi dall'ultima apparizione all'Open Championship, il 47enne californiano è di nuovo al Pga Tour

11-02-2023 10:36

Il leone Tiger Woods torna in gara. A distanza dall’ultima apparizione, in cui era apparso un po’ in difficoltà, all’Open Championship, sarà al via del The Genesis Invitational la prossima settimana. Lo ha comunicato lo stesso 47enne californiano sui social. Torna dunque nel Pga Tour sette mesi dopo.

Il Genesis Invitational è un po’ come il giardino di casa per Woods visto che è organizzato dalla Tiger Woods Foundation e si tiene sul Riviera Country Club, molto vicino alla sua città natale di Cypress. Da alcune dichiarazioni e da fonti vicine al giocatore, Tiger Woods dovrebbe essere in condizioni migliori rispetto allo scorso luglio quando sembrò fare molta fatica dopo l’incidente stradale che rischiò di essere uno stop per la sua carriera.