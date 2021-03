Guai in casa Barcellona, il candidato Bartomeu finisce in manette

Non c’è davvero pace per il Barcellona in questo ultimo periodo. Dopo la grana Messi della scorsa estate e i risultati deludenti di questa prima parte di stagione, nella mattinata di oggi il candidato alla presidenza del club, e principale favorito, Josep Maria Bartomeu, è stato arrestato dai Mossos d’Esquadra, la polizia regionale della comunità autonoma della Catalogna.

A riportare la notizia è “Cadena Ser“, che sottolinea inoltre come assieme a Bartomeu, sono stati presi in custodia anche Òscar Grau e Romà Gómez Ponti, CEO e direttore del dipartimento legale nel corso della sua presidenza.

Le manette sono scattate a seguito dell’ormai famosa inchiesta “Barcagate“, scaturita dopo la denuncia di alcuni giornali, secondo la quale il Barcellona teneva a libro paga una società che screditava, via social network, alcuni giocatori della rosa blaugrana (Messi e Pique in primis), rei di non essere d’accordo riguardo alla politica del club.

OMNISPORT | 01-03-2021 12:30