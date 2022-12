Haas, Steiner: "Nel 2023 sarà un Magnussen ancora migliore"

21-12-2022 20:00

Il team principal della Haas Gunther Steiner ha elogiato Kevin Magnussen in un’intervista al sito della Formula 1: “Magnussen sta tornando in forma. Il programma è lungo, le gare sono tante, ma lui le gestisce bene e non vedo l’ora che arrivi l’anno prossimo. Invecchiando è maturato. Tutti noi diventiamo più calmi e vediamo le cose in modo un po’ diverso con il passare degli anni”.

“La maggior parte delle volte è molto rilassato e ora, combinando questa versione 2.0 di Magnussen con un ingegnere di pista esperto come Mark Slade, spero che in futuro vedremo un Kevin ancora migliore”.