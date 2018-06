Hearthstone: quello che dovete sapere sul noto eSport di carte

Hearthstone è uno sport elettronico di carte collezionabili, pubblicato nel marzo del 2014 da Blizzard Entertainment per i sistemi operativi Microsoft Windows, macOS, iOS e Android. Il videogioco è in realtà uno spin-off della famosa serie di titoli Warcraft. Si chiama Hearthstone dal nome della “Pietra del Ritorno”, oggetto simbolo di World of Warcraft: il personaggio che la utilizza può, appunto, ritornare nella taverna associata alla pietra.

Come si gioca? Hearthstone è strutturato su 3 modalità principali:

1) Modalità Gioco: quella che permette al player di giocare contro un avversario gratuitamente tramite il servizio di Battle.net e prevede un tipo di gioco ‘classificato’, che aumenta i punti del gamer, e ‘non classificato’, partite amichevoli;

2) Modalità Arena: alla quale si accede solo attraverso i crediti guadagnati nel gioco stesso oppure con soldi veri. Consente partite con mazzi casuali, costringendo il gamer a scegliere ripetutamente tra 3 carte a caso, di rarità uguale, fino a formare un mazzo da 30. A partita conclusa c’è sempre una ricompensa o in carte o di altro genere;

3) Modalità Avventura: il player può giocare una partita contro il computer.

Ci sono poi le modalità Rissa (le cui regole cambiano ogni settimana e consiste nell’affrontare partite in condizioni particolari) e Duello (una o più partite giocate direttamente contro uno degli utenti presenti nella propria lista amici di Battle.net).

Il player è rappresentato da un eroe e comincia la partita con 30 punti salute. Per vincere deve portare a zero la salute dell’eroe nemico. Deve completare una missione, per la quale riceve una ricompensa (da 40 a 60 monete). Le missioni, per un massimo di 3 al giorno, possono essere di vario genere e si possono completare solo in modalità gioco, arena o rissa. Si può acquistare una bustina di carte con 100 monete d’oro, mentre per accedere all’Arena ne occorrono 150.

A volte le carte possiedono delle abilità con poteri e caratteristiche speciali: parole chiave indicano quelle più comuni, mentre altre capacità riportano la descrizione sull’effetto che provocano e sono riconoscibili con simboli e\o effetti speciali. Come si attivano le abilità? Effettuando azioni (scarto, pesca e così via) o in conseguenza ad alcuni eventi come “Contrasto”.

HCT 2018: ci sono anche 4 squadre italiane

Tra i 50 team di Hearthstone che si batteranno all’HCT 2018, ci sono anche 4 team italiani: Exeed Esport, Team Mkers, Morning Stars White e il Team QLASH. I punti competitivi ottenuti da ciascun player con la vittoria ai tornei ufficiali, saranno sommati al totale della squadra. Le prime 10 squadre classificate riceveranno premi in denaro.

HF4 | 05-06-2018 11:03