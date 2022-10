Hellas Verona: Bocchetti in panchina con un tutor

14-10-2022 12:10

Dopo un lungo tira e molla per scegliere il nuovo tecnico scaligero, la società veneta ha scelto di ascoltare le richieste provenienti dallo spogliatoio gialloblu e di promuvoere in prima squadra Salvatore Bocchetti.

È lui il tecnico designato per e scelto per sostituire Gabriele Cioffi, esonerato in questa settimana. Il nuovo allenatore però, potrà andare in panchina grazie a una deroga della Figc e alla presenza di un tutor. L’ex collaboratore di Tudor, che era rimasto nel club allenando le giovanili, effettuerà infatti il corso per allenare in Serie A al termine della stagione ed è per questo che dovrà essere affiancato da un allenatore in possesso del patentino Uefa Pro.

RUmors e voci di corridoio dicono che il prescelto possa essere Tony Dervishi, da anni collaboratore del Verona che ha conseguito l’esame per allenare in Albania.