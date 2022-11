Hellas Verona, Montipò: "Ci possiamo salvare"

15-11-2022 08:37

Lorenzo Montipò, portiere gialloblù elettomiglior giocatore dell’Hellas Verona nello scorso campionato nonchè dell’intero Nord-Est, ha parlato al Galà del Calcio Triveneto della situazione di classifica del club scaligero.

Le sue parole: “Sono orgoglioso di poter rappresentare l’Hellas in questo premio e sono sicuro che potrà essere un ulteriore spinta per cercare di uscire da questa situazione. C’è ancora tempo per rimediare, sono sicuro che possiamo ancora raggiungere la salvezza. La Nazionale? È un sogno, ma penso prima di tutto al Verona”.

Il Verona occupa l’ultima posizione della classifica di Serie A con soli 5 punti maturati sinora.