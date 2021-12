Hugo Maradona, il ricordo di Lorenzo Scarafoni

28-12-2021 16:40

Raggiunto dai microfoni di ‘Tmw Radio’, Lorenzo Scarafoni ha ricordato Hugo Maradona, il fratello di Diego scomparso improvvisamente a 52 anni a causa di un arresto cardiaco.

I due sono stati compagni di squadra nell’Ascoli in Serie A nella stagione 1987-’88, l’unica disputata in Serie A dal centrocampista argentino.

“Hugo era un bravissimo ragazzo, una bella persona – ha detto Scarafoni, prodotto del vivaio dell’Ascoli e quell’anno miglior marcatore della squadra con 8 reti – Non ha mai fatto pesare di essee il fratello di Diego, ha sempre vissuto la cosa con serenità, ma era il giudizio degli altri che pesava e per questo la sua carriera è stata in salita”.

“Per me era un discreto giocatore, ma è chiaro che paragonato a Diego era come noi – ha aggiunto Scarafoni, che ha in seguito indossato anche la maglia nel Bari – Aveva un’ottima tecnica, gli mancava qualcosa a livello fisico. Inizialmente legò molto con Casagrande, ma poi creammo tutti un bel gruppo. Si alternava con Agostini dietro a me e Casagrande. Aveva un’ottima tecnica, fisicamente qualche mancanza ma era un buon giocatore. È sempre stato un ragazzo splendido”.

