I convocati della Spagna contro l'Italia: esordio per Gavi

Di nuovo Italia contro Spagna. Sempre in semifinale, come agli Europei, ma questa volta si tratta di Nations League. A meno di una settimana dalla grande sfida, in programma a San Siro mercoledì 6 ottobre, il ct spagnolo Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati per la sfida agli azzurri e, poi, per una delle due finali.

La sorpresa è rappresentata dalla chiamata del giovanissimo Gavi, 17 anni, già titolare con la maglia del Barcellona sia in Liga che in Champions League. Centrocampista promettentissimo, ieri sera ha giocato un’ora di partita in casa del Benfica, subentrando a Piqué al 33′: “Conosco Gavi da molti anni, è uno dei punti di riferimento della cantera del Barcellona. Non ho nessuno dubbio sul rendimento che può garantire. È un interno puro, che si rifà molto allo stile del Barcellona. Può fare cose interessanti con il pallone e senza” ha dichiarato il ct della Spagna, Luis Enrique, a proposito della prima convocazione di Gavi.

In totale sono 23 i calciatori convocati da Luis Enrique. Spicca la presenza dell’ex viola Marcos Alonso, che torna a indossare la maglia della Spagna dopo tre anni. Presente anche Yeremi Pino (Villarreal). Assente naturalmente Morata, ma pure Jordi Alba, non al meglio.

Italia-Spagna è una delle due semifinali di Nations League. L’altra è Francia-Belgio, che si giocherà giovedì 7 ottobre all’Allianz Stadium di Torino. La finalissima è in programma domenica 10 ottobre alle 20.45.

Pedri e Marcos Llorente non faranno parte della spedizione della Spagna di Luis Enrique. I due non ci saranno alla ‘Final Four’ a causa di problemi fisici. Il centrocampista del Barcellona sarà sostituto da Brais Méndez, ala destra classe ’97 del Celta Vigo, mentre quello dell’Atletico Madrid lascia il posto a Bryan Gil del Tottenham.

OMNISPORT | 03-10-2021 13:56