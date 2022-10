Il consiglio di Eddy Merckx a Remco Evenepoel

21-10-2022 12:34

Difficile non ascoltare consigli quando si è giovani e si ha tutta la carriera davanti. Se poi il consiglio arriva da uno come Eddy Merckx, allora le cose si fanno serie.

Remco Evenepoel ha senza dubbio la capacità di valutare da solo cosa fare della sua carriera, ma sicuramente, quando a parlare è un monumento storico del ciclismo come Eddy Merckx, vale la pensa soffermarsi e pesare bene le sue parole.

Ma cosa ha detto la leggenda belga al neo campione del mondo? Eddy Merckx, vincitore di cinque Tour de France, cinque Giri e una Vuelta, consiglia al suo connazionale e campione del mondo in carica Remco Evenepoel di “correre il Giro d’Italia” il prossimo anno.

“La mia leggenda è nata a “Le Tre Cime di Lavaredo” nel 1968, ha ricordato ‘El Canibal’, che ha aggiunto che il “Giro è bello”, così ha inviato il messaggio a Evenepoel: “Adesso tocca a te”. Queste le parole di Merckx rilasciate alla Gazzetta, che ha poi proseguito: “In questa fase della sua carriera gli consiglio di andare al Giro d’Italia, che per lui è meglio del Tour de France. Gareggiare in Italia è sempre speciale, i posti sono belli, i tifosi, il cibo”.

Vincere il Giro d’Italia impreziosirebbe di molto il già ottimo plamares di Evenepoel, ma ovviamente la vittoria non dipende solo da lui. Ci sono tanti altri ciclisti che partono per vincerlo e arrivare in fondo alle tre settimane, non è mai facile ne scontato per via delle caratteristiche diverse di ogni tappa.

“Evenepoel però ha dimostrato in queste settimane di essere un campione ormai quasi completo. Si è evoluto, ha vinto la Vuelta e ce l’ha fatta attaccando su pendii ripidi. Al Giro, però, sarà ancora più difficile: le salite sono più lunghe e spesso superano i 2.000 metri sul livello del mare, con possibilità di neve e freddo. Remco ci deve provare perché questo è l’unico modo per capire quali sono i suoi limiti”, conclude Merckx.