Inter, Dimarco: "Per noi un punto di partenza"

L'esterno nerazzurro: "Resta solo tanta delusione perché ce la siamo giocaata alla pari col City".

10-06-2023 23:39

Al termine della finale di Champions League, Dimarco è intervenuto ai microfoni di Mediaset: “Resta solo tanta delusione perché ce la siamo giocaata alla pari col City, dispiace aver perso il match più importate”.

“Il City? Questa squadra è stata costruita per vincere questa coppa – continua Dimarco -. Le finali sono strane, quando prendi gol cambia la partita. Sono comunque orgoglioso perché abbiamo dato il 100%. Per quello che si è visto quest’anno in Champions questo per noi è un punto di partenza”.